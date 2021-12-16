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≡ Подводим итоги независимости
 
 
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Куратор темы: Don Julio
Голосование:  Вот и минуло 30 лет независимости, и подводя черту, каковы ваши личные итоги?
Да, вроде и раньше, нормально жили
Я раньше был никем, а сейчас владелец заводов, газет, пароходов.
Я не жил при СССР, но знаю, как все было плохо, не то что сейчас
Мне параллельно, я в Казахстане не живу.
 
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
485
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:25
#1
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30лет прожить -не поле перейти. Оглядываясь назад, подводя итоги, что для вас жизнь до, и жизнь после
Pc да, извиняюсь, 3 пунт надо читать, как я не жил при СССР и далее по тексту...

[Исправлено: Don Julio, 16.12.2021 - 15:34]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6906
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:28
#2
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Немного бы поострее опрос..
Тут только первое на ум приходит, да и то это не оно..
Да вроде и раньше нормально жили..
Это ближе, но так ли это, вроде, что это, вроде..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
485
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:36
#3
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Цитата:
111:
Немного бы поострее опрос.. Тут только первое на ум приходит, да и то это не оно..

Мне кажется или нет, что для тебя как будто спецом, пунт 2?
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6906
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:38
#4
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Цитата:
Don Julio:
Мне кажется или нет, что для тебя как будто спецом, пун

Хм..
Это для редакции газеты по моему, подкол..
Ну к 43му или как его сейчас, такси Народное..
Но квартира, даже и просторная четырехкомнатная не похожа ни на типографию, ни на пароход..
Обзор не тот..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
485
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:41
#5
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Цитата:
111:
Но квартира, даже и просторная четырехкомнатная не похожа ни на типографию, ни на пароход.. Обзор не тот..

Я же обьяснял, тебе, что это марафетинг такой, фугуиральное выражение, называцца.
Имеятся ввиду что ты стал, предпринимателем, богатеем и капиталистом
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6906
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:43
#6
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Да и жил я хорошо в имущественном плане, даже отлично, это с 2001го по 2011й примерно год..
Может просто моложе был, казалось перспективней..
Потом пошла рутина, с приходом старости и сейчас, с появлением семьи, уже как то все по другому..
Обычная стандартная семья..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6906
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 15:48
#7
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Цитата:
Don Julio:
Имеятся ввиду что ты стал, предпринимателем,

Предприниматель сейчас и продавец китайских носков около зеленого базара, половина страны ИПэшники..
И тот, кто владеет недрами, нефтью, газом, металлами..
Ты Это объединил..
Ну да ладно..
А те кто уехали, в основном середнячки, которые смогли тут неплохо подзаработать..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6906
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 16:29
#8
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А вот это..
- Я раньше был никем..
Это когда?
После окончания технаря как я, после садика, как многие другие, а может после школы которую окончил я в 1987м, если развал Союза считать от появления Горбачева и Перемен...
А кем выходят из садика, школы или из технаря?
Профессионалами специалистами?
Тогда для всех это было что то новое, никто не знал что делать и как жить, тем более профессионалы с того же дизельного завода, на котором я работал сборщиком движков..
И для многих понадобились долгие годы, для меня это почти десять лет, чтобы заработать на однокомнатную квартиру наконец..
А если раньше, в Советское время, до Независимости, то уже абсолютно другой вопрос, другая острота видения...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
485
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 22:29
#9
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Цитата:
111:
Да и жил я хорошо в имущественном плане, даже отлично, это с 2001го по 2011й примерно год.. Может просто моложе был, казалось перспективней..

Так и что, по итогу? Лучше раньше, при союзе или сейчас?
Цитата:
111:
Предприниматель сейчас и продавец китайских носков около зеленого базара, половина страны ИПэшники..

Хм, кто-то считает это успехом, кто-то-нет, поэтому каждый должен оценивать сам, я считаю.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6906
Подводим итоги независимости
Отправлено: 16.12.21 - 22:42
#10
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Цитата:
Don Julio:
Лучше раньше, при союзе или сейчас?

У тебя в опросе про Союз разве?
Сейчас, с бани с деревни приеду...
Разберемся..
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