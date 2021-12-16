Re: Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления...

Отправлено: - 16:00

Помню моей бывшей дали, журналистке, Ольжанка по моему, там сумму переводили или еще что то, на 3000 долларов и землю давали.

Только нужно было построить сарай хотя бы..

По истечении трех лет забирали, если нет фундамента.

Я сразу отказался, как то строить неохота было там ничего, вроде и пригород..

Может надо было, тогда бы и жизнь другая была..