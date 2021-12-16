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≡ «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43085
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 14:23
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После полудня по местному времени в Алматы около сотни человек во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии, пришли к памятнику жертвам Декабрьских событий 1986 года
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
130
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 20:54
#15
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Если это настоящая запись, что то пьяных и арматуры не видно.
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
717
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 21:00
#16
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На морозе водка быстро выветривается.
По слухам, подвозили. Но и толпа большая была.
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