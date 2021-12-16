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Блиц-турнир по шахматам на призы акима области прошел в Костанае
Блиц-турнир по шахматам на призы акима области прошел в Костанае
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