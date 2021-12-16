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≡ Блиц-турнир по шахматам на призы акима области прошел в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43085
Блиц-турнир по шахматам на призы акима области прошел в Костанае
Отправлено: 16.12.21 - 19:33
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В финале приняли участие 32 шахматиста из Костаная, Лисаковска, Рудного, Карабалыкского и Сарыкольского районов. При этом 18 финалистов определились по результатам отборочных соревнований, к которым допускались шахматисты не ниже 2-го разряда.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14745
Блиц-турнир по шахматам на призы акима области прошел в Костанае
Отправлено: 16.12.21 - 19:33
#1
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аким области 500000 тенге
надеюсь из личных запасов выделил?
хотя при 1 900 000 сейчас у акимов областей зарплата это немного.
Токаев им в 1,9 раза увеличил в этом году. с какого то перепугу.
денег похоже в казне некуда девать. но народу не дают.
себе, себе, быстрей, пока у кормушки.

[Исправлено: alex_60, 16.12.2021 - 19:38]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23594
Re: Блиц-турнир по шахматам на призы акима области прошел в...
Отправлено: 16.12.21 - 19:59
#2
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Цитата:
alex_60:
500000 тенге

Цитата:
alex_60:
но народу не дают.

Зачем народу 500 000 тнг?
Зарплата - такая.
Ещё 2 коровы - держат...
:oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14745
Блиц-турнир по шахматам на призы акима области прошел в Костанае
Отправлено: 16.12.21 - 20:15
#3
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Цитата:
drakon:
Зарплата - такая.


что интересно,
зп президентов России, США,у трампа была 1 доллар, Сингапура, Германии, Франции и тд. в доступе в сми. зп президента кз-чистый лист. есть что скрывать?
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