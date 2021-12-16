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≡ «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43084
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 14:23
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После полудня по местному времени в Алматы около сотни человек во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии, пришли к памятнику жертвам Декабрьских событий 1986 года
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4965
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 14:23
#1
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Представители акимата и прокуратуры подошли к собравшимся, предупредив, что митинг не согласован с властями
Они должны быть в первых рядах среди этих людей, фактически этот день должен быть траурным, поминальным. А по факту превратили в фарс, гулянку, праздник. Просто слов нет, бессовестно всё это...
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
482
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 14:40
#2
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Цитата:
Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим

Лишь бы у них вовремя скакалки отобрали, чтоб скакать не начали...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6904
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 15:01
#3
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И у них на зданиях написано 3о..
Думал только у нас ошибаются..
Ошибается вся страна..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
482
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 15:10
#4
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Цитата:
111:
И у них на зданиях написано 3о.. Думал только у нас ошибаются.. Ошибается вся страна..

Вся страна не может ошибаться, а значит ошибаешься ты, ставя себя выше 20 миллионов...
:-o
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
846
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 15:59
#5
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Цитата:
16 декабря 2011 года власти разогнали многомесячную забастовку

Когда-нибудь и эти "мирные декабристы" будут героями страны, как те сейчас. Проблема в том, что, если таким "мирным протестующим" дать волю, то страну быстро захлестнет анархия, как в Киргизии например. Нужно ли это жителям страны? Тем не менее, "декабристам" 2011 года удалось обратить на себя внимание властей и сделать это им уроком на будущее.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6904
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 16:02
#6
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Цитата:
Don Julio:
Вся страна не может ошибаться, а значит ошибаешься ты, ставя себя выше 20 миллионов...

В этом плане ошибается вся страна..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1414
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 16:38
#7
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Цитата:
111:
Напоминает дырку от бублика.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14741
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 18:00
#8
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разные вещи.
86 год пьяные наркоманы с арматурой
и расстрел мирных жителей в Жанаозене.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
716
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 18:09
#9
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Цитата:
alex_60:
86 год пьяные наркоманы с арматурой

С двумя "декабристами" я несколько месяцев жил в одной квартире (жилой дом был временно отдан под общежитие для строителей).
Их же ссылали на стройки, типа исправляться.
В целом нормальные ребята. Может анашу и покуривали иногда, но запаха от них не было, и при людях точно не употребляли.
При этом работали очень хорошо.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
716
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 18:11
#10
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Вообще их присылали на год.
Но уже с марта месяца потихоньку эти ребята начали по одному возвращаться домой. Редко кто проработал больше полугода.
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