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«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43084
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 14:23
После полудня по местному времени в Алматы около сотни человек во главе с активистом Жанболатом Мамаем, лидером инициативной группы по созданию Демократической партии, пришли к памятнику жертвам Декабрьских событий 1986 года
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4965
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 14:23
Представители акимата и прокуратуры подошли к собравшимся, предупредив, что митинг не согласован с властями
Они должны быть в первых рядах среди этих людей, фактически этот день должен быть траурным, поминальным. А по факту превратили в фарс, гулянку, праздник. Просто слов нет, бессовестно всё это...
Они должны быть в первых рядах среди этих людей, фактически этот день должен быть траурным, поминальным. А по факту превратили в фарс, гулянку, праздник. Просто слов нет, бессовестно всё это...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 482
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 14:40
Цитата:
Лишь бы у них вовремя скакалки отобрали, чтоб скакать не начали...
Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим
Лишь бы у них вовремя скакалки отобрали, чтоб скакать не начали...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6904
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 15:01
И у них на зданиях написано 3о..
Думал только у нас ошибаются..
Ошибается вся страна..
Думал только у нас ошибаются..
Ошибается вся страна..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 482
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 15:10
Цитата:
Вся страна не может ошибаться, а значит ошибаешься ты, ставя себя выше 20 миллионов...
111:
И у них на зданиях написано 3о.. Думал только у нас ошибаются.. Ошибается вся страна..
И у них на зданиях написано 3о.. Думал только у нас ошибаются.. Ошибается вся страна..
Вся страна не может ошибаться, а значит ошибаешься ты, ставя себя выше 20 миллионов...
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 846
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 15:59
Цитата:
Когда-нибудь и эти "мирные декабристы" будут героями страны, как те сейчас. Проблема в том, что, если таким "мирным протестующим" дать волю, то страну быстро захлестнет анархия, как в Киргизии например. Нужно ли это жителям страны? Тем не менее, "декабристам" 2011 года удалось обратить на себя внимание властей и сделать это им уроком на будущее.
16 декабря 2011 года власти разогнали многомесячную забастовку
Когда-нибудь и эти "мирные декабристы" будут героями страны, как те сейчас. Проблема в том, что, если таким "мирным протестующим" дать волю, то страну быстро захлестнет анархия, как в Киргизии например. Нужно ли это жителям страны? Тем не менее, "декабристам" 2011 года удалось обратить на себя внимание властей и сделать это им уроком на будущее.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6904
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 16:02
Цитата:
В этом плане ошибается вся страна..
Don Julio:
Вся страна не может ошибаться, а значит ошибаешься ты, ставя себя выше 20 миллионов...
Вся страна не может ошибаться, а значит ошибаешься ты, ставя себя выше 20 миллионов...
В этом плане ошибается вся страна..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1414
Re: «Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни...
Отправлено: 16.12.21 - 16:38
Цитата:
111:Напоминает дырку от бублика.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14741
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 18:00
разные вещи.
86 год пьяные наркоманы с арматурой
и расстрел мирных жителей в Жанаозене.
86 год пьяные наркоманы с арматурой
и расстрел мирных жителей в Жанаозене.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 716
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 18:09
Цитата:
С двумя "декабристами" я несколько месяцев жил в одной квартире (жилой дом был временно отдан под общежитие для строителей).
Их же ссылали на стройки, типа исправляться.
В целом нормальные ребята. Может анашу и покуривали иногда, но запаха от них не было, и при людях точно не употребляли.
При этом работали очень хорошо.
alex_60:
86 год пьяные наркоманы с арматурой
86 год пьяные наркоманы с арматурой
С двумя "декабристами" я несколько месяцев жил в одной квартире (жилой дом был временно отдан под общежитие для строителей).
Их же ссылали на стройки, типа исправляться.
В целом нормальные ребята. Может анашу и покуривали иногда, но запаха от них не было, и при людях точно не употребляли.
При этом работали очень хорошо.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 716
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
Отправлено: 16.12.21 - 18:11
Вообще их присылали на год.
Но уже с марта месяца потихоньку эти ребята начали по одному возвращаться домой. Редко кто проработал больше полугода.
Но уже с марта месяца потихоньку эти ребята начали по одному возвращаться домой. Редко кто проработал больше полугода.
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