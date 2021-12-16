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≡ Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления земельные участки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43084
Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления земельные участки
Отправлено: 16.12.21 - 16:00
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Целевое назначение земельного участка должно быть ИЖС или ЛПХ. В течение 24 месяцев на этом участке необходимо будет построить дом и предоставить в банк документы для подтверждения целевого назначения,
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6904
Re: Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления...
Отправлено: 16.12.21 - 16:00
#1
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Помню моей бывшей дали, журналистке, Ольжанка по моему, там сумму переводили или еще что то, на 3000 долларов и землю давали.
Только нужно было построить сарай хотя бы..
По истечении трех лет забирали, если нет фундамента.
Я сразу отказался, как то строить неохота было там ничего, вроде и пригород..
Может надо было, тогда бы и жизнь другая была..
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14741
Re: Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления...
Отправлено: 16.12.21 - 17:50
#2
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Цитата:
111:
Помню моей бывшей дали, журналистке,


странно.
ты же говоришь первый раз замужем.
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