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«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
«Желтоксан, Жанаозен! Не забудем, не простим!» Около сотни человек пришли на митинг в Алматы
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