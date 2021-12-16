Отправлено: - 14:59

Только за два года эти цены выросли практически в два раза. 60 тысяч тенге за тонну стоила пшеница в 2019 году, сейчас она стоит 125 тысяч. Растительное масло выросло в цене почти в три раза. Абсолютно все компоненты, из которых состоит комбикорм, напрямую влияют на себестоимость, и все они дорожают. Растёт цена на ГСМ, электроэнергию, увеличиваются расходы на фонд оплаты труда, потому что мы каждый год поднимаем зарплату сотрудникам

Цитата:Замкнутый круг.Почему подорожали яйца? Потому что подорожали пшеница, растительное масло, гсм, электроэнергия.А почему подорожала пшеница? Потому что подорожали яйца, растительное масло, гсм, электроэнегрия.Ну а растительное масло-то почему подорожало? Потому что подорожали...