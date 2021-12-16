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≡ Золотые яйца: почему самый дешёвый белок с каждым днём становится дороже
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43083
Золотые яйца: почему самый дешёвый белок с каждым днём становится дороже
Отправлено: 16.12.21 - 14:59
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Куриное яйцо традиционно считается одним из самых доступных по стоимости высокобелковых продуктов. Однако на прилавках отечественных магазинов этот продукт дорожает с каждым днём. Разбираемся, что происходит с ценами на рынке яиц.
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
480
Re: Золотые яйца: почему самый дешёвый белок с каждым днём...
Отправлено: 16.12.21 - 14:59
#1
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Цитата:
Только за два года эти цены выросли практически в два раза. 60 тысяч тенге за тонну стоила пшеница в 2019 году, сейчас она стоит 125 тысяч. Растительное масло выросло в цене почти в три раза. Абсолютно все компоненты, из которых состоит комбикорм, напрямую влияют на себестоимость, и все они дорожают. Растёт цена на ГСМ, электроэнергию, увеличиваются расходы на фонд оплаты труда, потому что мы каждый год поднимаем зарплату сотрудникам

Замкнутый круг.
Почему подорожали яйца? Потому что подорожали пшеница, растительное масло, гсм, электроэнергия.
А почему подорожала пшеница? Потому что подорожали яйца, растительное масло, гсм, электроэнегрия.
Ну а растительное масло-то почему подорожало? Потому что подорожали... :oops:
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