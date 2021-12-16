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≡ Темп вырос, но мы в "зеленой" зоне - Хроника пандемии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43083
Темп вырос, но мы в "зеленой" зоне - Хроника пандемии в Костанайской области
Отправлено: 16.12.21 - 14:57
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В среду, 15 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 57 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,13%. Днем ранее заболели 38 человек и темп прироста составлял 0,09%.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6894
Re: Темп вырос, но мы в "зеленой" зоне - Хроника...
Отправлено: 16.12.21 - 14:57
#1
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Зеленая зона для праздников..
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