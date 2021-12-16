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≡ Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43083
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
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В ноябре 2021 года, выступая на заседании «Астана Клуб - 2021» (как это его еще не переименовали?) первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в радужных красках рассказал о достижениях страны за годы независимости. Оказывается, чего мы только не достигли. Остановлюсь на двух моментах.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14738
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 12:40
#1
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а что ему.
внук наркоман умер.
зять типа повесился.
зато он-Елбасы.
он конечно заслуживает всяких почестей.
страну сохранил.
межнациональную типа дружбу.
которая сейчас вылезла из под сукна совсем другая.
казахи типа хозяева.
и дружбы нет..
снесите прокуратуру в центре, поставьте там памятник Назарбаеву Нурсултану Абишевичу, не елбасы и тд.
а время покажет, снесут этот памятник, или будет стоять долго.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4965
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:32
#2
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Что-то стали раздражать эти посылы в одну сторону, ничего не меняется, всё по старому, зарабатываю я так же как и прежде, но в материальном плане всё меньше, говорят во всём мире так...
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Don Julio
* Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
480
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:50
#3
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Вобщем все банально просто.
Взгляд на жизнь изнутри персонального автомобиля наружу, кардинальна отличается от взгляда на жизнь снаружи на персональный автомобиль.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23592
Re: Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 14:50
#4
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Цитата:
alex_60:
казахи типа хозяева.

Алекс, не - типа, а -хозяева... :lol: ;-) :oops:
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
714
Николай ВОРОНИН: Елбасы поторопился?
Отправлено: 16.12.21 - 15:11
#5
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Цитата:
Ведь каждый здравомыслящий человек понимает, что на прожиточный минимум не проживешь.

Если есть своё жильё и дачный участок или огород возле дома хотя бы на 5 соток, и при этом нет кредитов и долгов, то втроём на три прожиточных минимума можно прожить без излишеств. Конечно, придётся искать магазины с ценами подешевле. Ну и если на лечение или платное обучение не нужно тратиться.
Вдвоём на 2 прожиточных уже тяжелей, но тоже можно при тех же условиях.
Цитата:
Возьмем второй момент: по словам Назарбаева, ВВП (внутренний валовый продукт) за годы независимости увеличился в 16 раз. С таким заявлением Елбасы явно поторопился. Он не учел, что еще не все люди, получившие советское образование, вымерли, они могут просчитать. Для простоты подсчета условно возьмем следующие цифры. Допустим, в 1993 году ВВП Казахстана

А в советской школе разве учили передёргивать?
Независимость Казахстана с какого года нужно считать? Неужели с 1993-го?
Да и курс доллара при обмене валюты в 1993 году был установлен директивно. А потом быстро пришел к своему естественному значению.
Конечно, и ВВП, увеличившийся относительно советского, тоже манипуляция. Потому что ещё в 1996 году продолжали резать последних коров на последних советских фермах. Если с конца 90-х считать, может и будет в 16 раз рост ВВП в долларах. Но явно не по ППС.

[Исправлено: serg kost, 16.12.2021 - 15:12]
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