Отправлено: - 11:41

alex_60:

тридцать лет без СССР. для меня лично это не праздник. это горе.

serg kost:

Эта женщина и говорит: "Для нас, пожилых людей, это не праздник, а горе! Разделили людей. И к родственникам никуда не съездить."

Цитата:Это новая веха в истории. Недавно смотрел, Назарбаев рассказывал - во время сборища в Беловежской Пуще он летел к Горбачеву. Когда узнал что союза уже нет, позвонил Горбачеву - мне, говорит, что - лететь или назад возвращаться? Горбачев сказал приходить, конечно. Когда у него был, заходит красный как рак Ельцин. Горбачев ему говорит - вы что натворили? Что делать теперь? Экономические связи нарушены, всё развалилось.А что в этой ситуации нужно было предпринять Казахстану? Выхода было только два - или стать субъектом РФ или принимать независимость. Первый вариант был вообще не вариант, поэтому приняли второй и с ним нужно было учиться жить. Новое государство отмечает свой день рождения, пусть и вынужденный.Цитата:Почему не съездить? Та же Россия пускает сейчас и братьев, и сестер. Не к двоюродным, конечно.