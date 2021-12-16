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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 00:59
#4921
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С праздником, Казахстан!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14415
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 03:02
#4922
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Цитата:
YESNO:
так же можно сказать про фиатные деньги рано или поздно мы их можем потерять с подачи фин регуляторов.

Ну значит надо вкладывать в что-то, что не потеряешь. Земля, золото например ;-)
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
989
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 03:34
#4923
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Цитата:
maxsaf:
а

Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая.
---
Вот так вот и ездят по ушам! Переписывают историю.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1763
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 08:41
#4924
Комментарий удален модератором.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1763
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 09:00
#4925
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Сегодня на форуме тихо, без звука
Не слышно привычного клавишей стука
Флуд украшают абайки кишки
Марксу его надоели стишки
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14737
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 09:01
#4926
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тридцать лет без СССР.
для меня лично это не праздник.
это горе.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
711
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 10:50
#4927
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Позавчера гуляю со своей мамой. Навстречу пожилая женщина-казашка.
Слово за слово, начался разговор про 16 декабря.
Эта женщина и говорит: "Для нас, пожилых людей, это не праздник, а горе! Разделили людей. И к родственникам никуда не съездить."
Для молодёжи может и праздник. Их этому с детского сада учат.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14648
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 11:41
#4928
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Цитата:
alex_60:
тридцать лет без СССР. для меня лично это не праздник. это горе.

Это новая веха в истории. Недавно смотрел, Назарбаев рассказывал - во время сборища в Беловежской Пуще он летел к Горбачеву. Когда узнал что союза уже нет, позвонил Горбачеву - мне, говорит, что - лететь или назад возвращаться? Горбачев сказал приходить, конечно. Когда у него был, заходит красный как рак Ельцин. Горбачев ему говорит - вы что натворили? Что делать теперь? Экономические связи нарушены, всё развалилось.

А что в этой ситуации нужно было предпринять Казахстану? Выхода было только два - или стать субъектом РФ или принимать независимость. Первый вариант был вообще не вариант, поэтому приняли второй и с ним нужно было учиться жить. Новое государство отмечает свой день рождения, пусть и вынужденный.
Цитата:
serg kost:
Эта женщина и говорит: "Для нас, пожилых людей, это не праздник, а горе! Разделили людей. И к родственникам никуда не съездить."

Почему не съездить? Та же Россия пускает сейчас и братьев, и сестер. Не к двоюродным, конечно.
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Yorik
§ Yorik
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
19.11.09
Сообщений:
985
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 11:55
#4929
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Цитата:
Victor Yang:
С праздником, Казахстан!

Спасибо, Россия!)
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14737
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 16.12.21 - 11:58
#4930
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Цитата:
Victor Yang:
Почему не съездить? Та


автобусы не ходят, поезда не ездят.
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