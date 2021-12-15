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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 18:46
Цитата:
Миллион техника, два миллиона ремонт минииум..
На сколько взял?
abaika95:
Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал Ремонт ещё по мелочи Пока хватит
Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал Ремонт ещё по мелочи Пока хватит
Миллион техника, два миллиона ремонт минииум..
На сколько взял?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 19:22
Купил все таки я сразу всю лампу, 2780 минус скидка, 2200 с копейками, только пришлось и блок у себя поменять, эта как вроде немного мощнее, хотя почти не отличается, только желтее, а потихоньку можно и мастера потом найти..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14735
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 20:15
Цитата:
замуж вышел?
у 111 теперь советов проси,
он уже два года замужем.
abaika95:
Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал Ремонт ещё по мелочи
Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал Ремонт ещё по мелочи
замуж вышел?
у 111 теперь советов проси,
он уже два года замужем.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14735
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 20:16
Цитата:
наконец то.
все форумчане ждали эту новость уже два дня
111:
Купил все таки я сразу всю лампу, 2780 минус скидка, 2200 с копейками,
Купил все таки я сразу всю лампу, 2780 минус скидка, 2200 с копейками,
наконец то.
все форумчане ждали эту новость уже два дня
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 20:35
Цитата:
Ничего себе. Я всегда боюсь больших платежей. Самые максимальные суммарные выплаты были 15000 тенге, когда я ноутбук в ипотеку взял для работы. Ну сейчас здесь 2500 рублей. Летом вот ипотека на новую квартиру предстоит... прямо боюсь быть обязанным 7-15 тыс рублей платить ежемесячно. С кредитами осторожно нужно - можно в такую кабалу залезть - мама не горюй. У меня кума влезла - выплаты то ли 60, то ли 70 в месяц. Не получилось однажды выплатить - теперь долги и прочее.
abaika95:
Первый раз в своей жизни кредит взял в этом году И сразу много чтобы прочувствовать Всю боль
Первый раз в своей жизни кредит взял в этом году И сразу много чтобы прочувствовать Всю боль
Ничего себе. Я всегда боюсь больших платежей. Самые максимальные суммарные выплаты были 15000 тенге, когда я ноутбук в ипотеку взял для работы. Ну сейчас здесь 2500 рублей. Летом вот ипотека на новую квартиру предстоит... прямо боюсь быть обязанным 7-15 тыс рублей платить ежемесячно. С кредитами осторожно нужно - можно в такую кабалу залезть - мама не горюй. У меня кума влезла - выплаты то ли 60, то ли 70 в месяц. Не получилось однажды выплатить - теперь долги и прочее.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 710
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 20:46
Цитата:
То есть, накопить не смог к тридцати годам?
И это при якобы "челябинских квартирах, сдаваемых в аренду"? Плюс "кнб-шная зарплата"?
То есть, на квартиры с обстановкой накопить смог без кредитов?
А тут на всякую мелочь Цитата:
abaika95: Первый раз в своей жизни кредит взял в этом году И сразу много чтобы прочувствовать Всю боль Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал Ремонт ещё по мелочи
То есть, накопить не смог к тридцати годам?
И это при якобы "челябинских квартирах, сдаваемых в аренду"? Плюс "кнб-шная зарплата"?
То есть, на квартиры с обстановкой накопить смог без кредитов?
А тут на всякую мелочь Цитата:
Первый раз в своей жизни кредит взял?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 22:20
Майнинг изменил жизнь в Иркутске. Советская продавщица теперь обсуждает курс биткойна, а студенты мечтают майнить крипту по деревенскому тарифу 86 копеек за киловатт.
Майнинг в Иркутске
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 22:29
Цитата:
Мне кажется, такая крипта долго не проживет. Именно из-за первоначального неравномерного распределения. Большая часть биткоинов сосредоточена в руках людей, которые реально приложили минимум усилий, и сейчас мультимиллиардеры. Такие люди не знают цену деньгам, они могут обрушить курс, глазом не моргнув.
YESNO:
Мне кажется, такая крипта долго не проживет. Именно из-за первоначального неравномерного распределения. Большая часть биткоинов сосредоточена в руках людей, которые реально приложили минимум усилий, и сейчас мультимиллиардеры. Такие люди не знают цену деньгам, они могут обрушить курс, глазом не моргнув.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 22:44
Цитата:
Так постоянно горки. Ликвидация на фьючерсах. Спотовая торговля же есть.
maxsaf:
они могут обрушить курс, глазом не моргнув
они могут обрушить курс, глазом не моргнув
Так постоянно горки. Ликвидация на фьючерсах. Спотовая торговля же есть.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 22:46
Цитата:
А кто мешал купить на проливе в июле. И продать в ноябре.
maxsaf:
Мне кажется, такая крипта долго не проживет. Именно из-за первоначального неравномерного
Мне кажется, такая крипта долго не проживет. Именно из-за первоначального неравномерного
А кто мешал купить на проливе в июле. И продать в ноябре.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 23:08
Цитата:
Зачем? Чтобы однажды все потерять?
YESNO:
А кто мешал купить на проливе в июле. И продать в ноябре.
А кто мешал купить на проливе в июле. И продать в ноябре.
Зачем? Чтобы однажды все потерять?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 23:13
Токаев сказал:
Цитата:
Отвоевали получается? А че за битва, что я пропустил?
Цитата:
Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая.
Отвоевали получается? А че за битва, что я пропустил?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 23:25
Цитата:
Когда произойдёт это однажды никто не знает, так же можно сказать про фиатные деньги рано или поздно мы их можем потерять с подачи фин регуляторов.
maxsaf:
Зачем? Чтобы однажды все потерять?
Зачем? Чтобы однажды все потерять?
Когда произойдёт это однажды никто не знает, так же можно сказать про фиатные деньги рано или поздно мы их можем потерять с подачи фин регуляторов.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 475
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 23:49
Цитата:
Цитата:
Было, все было...
maxsaf:
Отвоевали получается? А че за битва, что я пропустил?
Отвоевали получается? А че за битва, что я пропустил?
Цитата:
Если мы, как и прежде, объединимся, будем вместе, все победим. Вы же знаете из истории, что, когда казахи объединяются, нет врага, которого нельзя победить.
Было, все было...
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