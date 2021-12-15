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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 328 из 328«1...326327328
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 18:46
#4906
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Цитата:
abaika95:
Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал Ремонт ещё по мелочи Пока хватит

Миллион техника, два миллиона ремонт минииум..
На сколько взял?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6890
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 19:22
#4907
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Купил все таки я сразу всю лампу, 2780 минус скидка, 2200 с копейками, только пришлось и блок у себя поменять, эта как вроде немного мощнее, хотя почти не отличается, только желтее, а потихоньку можно и мастера потом найти..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 20:15
#4908
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Цитата:
abaika95:
Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал Ремонт ещё по мелочи


замуж вышел?
у 111 теперь советов проси,
он уже два года замужем.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 20:16
#4909
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Цитата:
111:
Купил все таки я сразу всю лампу, 2780 минус скидка, 2200 с копейками,


наконец то.
все форумчане ждали эту новость уже два дня
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14644
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 20:35
#4910
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Цитата:
abaika95:
Первый раз в своей жизни кредит взял в этом году И сразу много чтобы прочувствовать Всю боль

Ничего себе. Я всегда боюсь больших платежей. Самые максимальные суммарные выплаты были 15000 тенге, когда я ноутбук в ипотеку взял для работы. Ну сейчас здесь 2500 рублей. Летом вот ипотека на новую квартиру предстоит... прямо боюсь быть обязанным 7-15 тыс рублей платить ежемесячно. С кредитами осторожно нужно - можно в такую кабалу залезть - мама не горюй. У меня кума влезла - выплаты то ли 60, то ли 70 в месяц. Не получилось однажды выплатить - теперь долги и прочее.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
710
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 20:46
#4911
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Цитата:
abaika95: Первый раз в своей жизни кредит взял в этом году И сразу много чтобы прочувствовать Всю боль Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал Ремонт ещё по мелочи

То есть, накопить не смог к тридцати годам?
И это при якобы "челябинских квартирах, сдаваемых в аренду"? Плюс "кнб-шная зарплата"?
То есть, на квартиры с обстановкой накопить смог без кредитов?
А тут на всякую мелочь Цитата:
Первый раз в своей жизни кредит взял
?
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 22:20
#4912
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Майнинг изменил жизнь в Иркутске. Советская продавщица теперь обсуждает курс биткойна, а студенты мечтают майнить крипту по деревенскому тарифу 86 копеек за киловатт.
Майнинг в Иркутске
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14414
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 22:29
#4913
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Цитата:
YESNO:

Мне кажется, такая крипта долго не проживет. Именно из-за первоначального неравномерного распределения. Большая часть биткоинов сосредоточена в руках людей, которые реально приложили минимум усилий, и сейчас мультимиллиардеры. Такие люди не знают цену деньгам, они могут обрушить курс, глазом не моргнув.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 22:44
#4914
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Цитата:
maxsaf:
они могут обрушить курс, глазом не моргнув

Так постоянно горки. Ликвидация на фьючерсах. Спотовая торговля же есть.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 22:46
#4915
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Цитата:
maxsaf:
Мне кажется, такая крипта долго не проживет. Именно из-за первоначального неравномерного

А кто мешал купить на проливе в июле. И продать в ноябре.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14414
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 23:08
#4916
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Цитата:
YESNO:
А кто мешал купить на проливе в июле. И продать в ноябре.

Зачем? Чтобы однажды все потерять?
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14414
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 23:13
#4917
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Токаев сказал:
Цитата:
Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая.

Отвоевали получается? А че за битва, что я пропустил? :lol:
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
126
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 23:25
#4918
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Цитата:
maxsaf:
Зачем? Чтобы однажды все потерять?

Когда произойдёт это однажды никто не знает, так же можно сказать про фиатные деньги рано или поздно мы их можем потерять с подачи фин регуляторов.
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
475
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 23:49
#4919
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Цитата:
maxsaf:
Отвоевали получается? А че за битва, что я пропустил?

Цитата:
Если мы, как и прежде, объединимся, будем вместе, все победим. Вы же знаете из истории, что, когда казахи объединяются, нет врага, которого нельзя победить.

Было, все было...
:-o
Профайл
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