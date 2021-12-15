Отправлено: - 20:35

abaika95:

Первый раз в своей жизни кредит взял в этом году И сразу много чтобы прочувствовать Всю боль

Цитата:Ничего себе. Я всегда боюсь больших платежей. Самые максимальные суммарные выплаты были 15000 тенге, когда я ноутбук в ипотеку взял для работы. Ну сейчас здесь 2500 рублей. Летом вот ипотека на новую квартиру предстоит... прямо боюсь быть обязанным 7-15 тыс рублей платить ежемесячно. С кредитами осторожно нужно - можно в такую кабалу залезть - мама не горюй. У меня кума влезла - выплаты то ли 60, то ли 70 в месяц. Не получилось однажды выплатить - теперь долги и прочее.