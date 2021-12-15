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На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном объявили победителей проекта "Городская инициатива"
На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном объявили победителей проекта "Городская инициатива"
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43072
На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном объявили победителей проекта "Городская инициатива"
Отправлено: 15.12.21 - 13:07
Итоги проекта "Городская инициатива" объявили вечером 14 декабря в актовом зале учебного центра АО "ССГПО". Из более сотни идей по благоустройству Рудного отобрали 27. Онлайн-голосованием горожане выбрали 17.
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Re: На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном...
Отправлено: 15.12.21 - 13:07
Цитата:
Что-то суммы на проекты подозрительно маленькие? Если вспомнить подобный проект в Костанае, то небольшая аллея с фонарями, лавками и деревьями обошлась в 18,5 млн, а детская площадка размером всего 10 на 10 м с 5-ю предметами - почти 4,5 млн.
А тут обустройство целой набережной хотят за 6 млн сделать. Или это деньги спонсоров, а остальное бюджет добьет?
Цитата:
какой-то "неправильный" учитель истории... Герои Социалистического труда вряд ли вписываются в рухнаму и модернизирование сознание на почве политики декоммунизации и деколонизации. Вот и не выделили деньжат.
На реализацию ERG выделяет 100 млн тенге - от 3,5 млн до 6,5 млн тенге
Что-то суммы на проекты подозрительно маленькие? Если вспомнить подобный проект в Костанае, то небольшая аллея с фонарями, лавками и деревьями обошлась в 18,5 млн, а детская площадка размером всего 10 на 10 м с 5-ю предметами - почти 4,5 млн.
А тут обустройство целой набережной хотят за 6 млн сделать. Или это деньги спонсоров, а остальное бюджет добьет?
Цитата:
Учитель истории колледжа технологий и сервиса Данир ШАЯХМЕТОВ предлагал установить в городе малую архитектурную форму "Герои труда"
какой-то "неправильный" учитель истории... Герои Социалистического труда вряд ли вписываются в рухнаму и модернизирование сознание на почве политики декоммунизации и деколонизации. Вот и не выделили деньжат.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Рудный
- Регистрация:
- 07.08.19
- Сообщений:
- 108
Re: На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном...
Отправлено: 15.12.21 - 13:15
Цитата:
Очередной фарс не более.
Десятилетиями поднимался этот вопрос в акимате Рудного. Пляж и набережная.
Несколько раз зам.акима в разных интервью уже давал обещания что набережная в разработке, на ПСД выделили то 7 то 9 млн тенге.
А здесь всё хотят сделать за 6 млн. Для сравнения: на понты с колесом было выделено 330 млн тенге. Из которых украли половину и на 165 млн все же что-то построили. Памятник просуществовал не долго. Но у кого осталось в памяти - могут представить что можно сделать на 160 млн или на 6. Цена одного квадратного метра асфальта 6000 тенге. Если строят бюджетники наверняка завысят в три раза. Но даже если по этой цене посчитать - выходит 500 метров дорожки шириной два метра. А нам обещают и расчистить территорию и поставить скамейки, и снаряды для спортивных занятий. И площадку для космодрома построить чтобы организовывать межпланетные шахматные турниры Рудный- Нью-Васюки.
Вопрос в следующем: если город уже разрабатывает ПСД на пляж и набережную как будут осуществлятся два одинаковых взаимно пересекающихся объекта?
Не должны ли были снять проект с набережной с голосования, в связи с тем, что уже в разработке более масштабный и дорогостоящий проект? Или это будет подачка: - вы просили - вот вам. Как собаке кость.
6 млн. на набержную - курам на смех - самый претензиозный проект.
У меня всё.
Самый амбициозный проект - у индивидуального предпринимателя Ильи СТРУЛЕВА. Его идея в том, чтобы в Парке культуры и отдыха появилась набережная. На это ERG потратит почти 6 млн тенге.
- Мы хотим расчистить территорию возле реки Тобол, возле лодочной станции, там даже есть старая лестница, которая ведет к реке, - пояснил Струлёв. - Так как средства ограничены, хотим сделать небольшую дорожку, по которой смогут гулять люди. Лестницу мы восстановим, рядом поставим скамейки, снаряды для занятия спортом. Смета еще будет дорабатываться, думаю, у нас всё получится. Всё, что там хаотично растёт, мы уберём.
- Мы хотим расчистить территорию возле реки Тобол, возле лодочной станции, там даже есть старая лестница, которая ведет к реке, - пояснил Струлёв. - Так как средства ограничены, хотим сделать небольшую дорожку, по которой смогут гулять люди. Лестницу мы восстановим, рядом поставим скамейки, снаряды для занятия спортом. Смета еще будет дорабатываться, думаю, у нас всё получится. Всё, что там хаотично растёт, мы уберём.
Очередной фарс не более.
Десятилетиями поднимался этот вопрос в акимате Рудного. Пляж и набережная.
Несколько раз зам.акима в разных интервью уже давал обещания что набережная в разработке, на ПСД выделили то 7 то 9 млн тенге.
А здесь всё хотят сделать за 6 млн. Для сравнения: на понты с колесом было выделено 330 млн тенге. Из которых украли половину и на 165 млн все же что-то построили. Памятник просуществовал не долго. Но у кого осталось в памяти - могут представить что можно сделать на 160 млн или на 6. Цена одного квадратного метра асфальта 6000 тенге. Если строят бюджетники наверняка завысят в три раза. Но даже если по этой цене посчитать - выходит 500 метров дорожки шириной два метра. А нам обещают и расчистить территорию и поставить скамейки, и снаряды для спортивных занятий. И площадку для космодрома построить чтобы организовывать межпланетные шахматные турниры Рудный- Нью-Васюки.
Вопрос в следующем: если город уже разрабатывает ПСД на пляж и набережную как будут осуществлятся два одинаковых взаимно пересекающихся объекта?
Не должны ли были снять проект с набережной с голосования, в связи с тем, что уже в разработке более масштабный и дорогостоящий проект? Или это будет подачка: - вы просили - вот вам. Как собаке кость.
6 млн. на набержную - курам на смех - самый претензиозный проект.
У меня всё.
Re: На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном...
Отправлено: 15.12.21 - 14:53
Восстановление архитектурного памятника «Алексеевская стоянка»///
Это памятник археологии, а не архитектуры.
Это памятник археологии, а не архитектуры.
Re: На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном...
Отправлено: 15.12.21 - 14:54
Цитата:
Тут же не нужны откаты и подкаты. Бюджет тоже самое бы сделал не менее, чем в два раза дороже. А то и поболее.
yudjin:
Что-то суммы на проекты подозрительно маленькие
Что-то суммы на проекты подозрительно маленькие
Тут же не нужны откаты и подкаты. Бюджет тоже самое бы сделал не менее, чем в два раза дороже. А то и поболее.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 345
Re: На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном...
Отправлено: 15.12.21 - 15:21
Цитата:
Спасибо, исправили
Mr_negotive:
Это памятник археологии, а не архитектуры.
Это памятник археологии, а не архитектуры.
Спасибо, исправили
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6890
Re: На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном...
Отправлено: 15.12.21 - 15:40
Что то не понял.
На деньги работяг с ССГПО, нашлись люди, которые их хотят с пользой для себя потратить?
Хотя..
На комбинате и так за две недели получают около 300 тысяч, думаю ничего страшного..
На деньги работяг с ССГПО, нашлись люди, которые их хотят с пользой для себя потратить?
Хотя..
На комбинате и так за две недели получают около 300 тысяч, думаю ничего страшного..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1410
Re: На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном...
Отправлено: 15.12.21 - 19:04
Цитата:
Хороший учитель и хороший человек, мой одноклассник. Только имя у него Данир, а не Данияр.
yudjin:
Хороший учитель и хороший человек, мой одноклассник. Только имя у него Данир, а не Данияр.
Re: На детские площадки, набережную и памятник - В Рудном...
Отправлено: 15.12.21 - 21:21
Цитата:
Я верю. Но идеи такие сейчас видимо не в тренде.
КГСПС:
Хороший учитель и хороший человек, мой одноклассник.
Хороший учитель и хороший человек, мой одноклассник.
Я верю. Но идеи такие сейчас видимо не в тренде.
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