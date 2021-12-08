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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 435 из 435«1...433434435
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Куратор темы: drakon
Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1399
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 21:02
#6511
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Цитата:
elektron:
Я вчера привился третей

Все три раза одной и той же или третья другая была?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
8293
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.12.21 - 21:07
#6512
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Цитата:
Сыкымы:
Все три раза одной и той же или третья другая была?

первые две biontech, последняя модерна. Были и те у кого все три разные.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23584
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.12.21 - 20:56
#6513
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Поздняя осень. Листья - опали.

Начали ливнёвку - чистить... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23584
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 15:36
#6514
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Ревакцинация у нас, в 13.15.
в городе... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 15:55
#6515
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Цитата:
drakon:
городе


в каком городе?
Что в деревне некому укол поставить?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 15:57
#6516
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Цитата:
drakon:
Поздняя осень


какая осень.
зима на дворе давно.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23584
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 16:09
#6517
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Цитата:
alex_60:
в каком городе? Что в деревне некому укол поставить?

В городе Winsen/L. Райцентре - нашем.
Приехали к 8.30. Уже очередь... :lol: :oops:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23584
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 16:11
#6518
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Цитата:
alex_60:
зима на дворе давно.

А температура, на улице, плюсовая... :lol: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 17:07
#6519
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Цитата:
drakon:
. Уже очередь.


ужас просто.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23584
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 19:20
#6520
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Всё, с прививками - покончено.
Вкололи - МОДЕРНА... :lol: :oops: :-P
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 19:30
#6521
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Цитата:
drakon:
Всё, с прививками - покончено. Вкололи - МОДЕРНА.


скорее всего не покончено.
еще не раз придется.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23584
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.12.21 - 19:35
#6522
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Цитата:
alex_60:
еще не раз придется.

Кто - знает?... :-o
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1399
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.12.21 - 00:17
#6523
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Цитата:
drakon:
Ревакцинация у нас, в 13.15


Цитата:
drakon:
Приехали к 8.30. Уже очередь...

Приезжаем в 13.00, никаких очередей... Профит! 8-) :-o :lol:
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23584
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.12.21 - 21:15
#6524
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Не могу - поверить.
Говорят, в г.Рудный,
в очереди, за углём,
человека - зарезали?... 8-) :-o
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14410
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 15.12.21 - 21:29
#6525
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Цитата:
drakon:
Не могу - поверить. Говорят, в г.Рудный, в очереди, за углём, человека - зарезали?...

Видимо тот человек предложил от угля перейти к АЭС. :lol:
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