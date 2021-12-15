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≡ Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43072
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 19:18
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Об этом сообщил глава Ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко. Оптовая цена птицефабрик на яйца категории С1 снижена до 320 тенге за десяток без учёта розничной упаковки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6890
Re: Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 19:18
#1
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То есть все у них подорожало на 100 процентов, корма и тд, но за счет поголовья будет цена ниже..
Хм, эти куры и так там никакие бродят, как зомби, а теперь их еще увеличат и кормить как понял не будут почти, скажется ли это на качестве яйца?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8358
Re: Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 19:35
#2
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Цитата:
111:
То есть все у них подорожало на 100 процентов, корма и тд, но за счет поголовья будет цена ниже..

Никто цену не снижал.
Вот сегодняшние цены с сайта "Солнечного"

Зачем они это пишут я не знаю,когда вот такие статьи выходят внизу надо указывать тел.отвественного за эту болтавню.
Пусть население ему звонит,а не в магазинах продавцам мозг выносит.
Ведь получается сказали,что яцйо отпускают по 320,в магазинах оно по 430-440,то есть спекулянты сволочи наворачивают по 100тнг за десяток,а по факту сегодня яйцо привезли С2-360,С1-420.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 20:10
#3
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как бы было не смешно,но в данный момент нет ни одного яйца на полках в супермаркете С.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6890
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 20:44
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Никто цену не снижал.

Я тоже не заметил, как оно снизилось
А, я наверно не заметил потому, что беру сорт СО..

[Исправлено: 111, 15.12.2021 - 20:45]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 20:46
#5
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Цитата:
111:
оно


Оно, это кто?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 20:48
#6
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Цитата:
111:
что беру сорт СО..


это не сорт, это категория.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23584
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 20:48
#7
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Цитата:
111:
беру сорт СО..

По 500 тнг?... :lol: :-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6890
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 20:49
#8
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Цитата:
alex_60:
Оно, это кто?

Оно, это дело, в котором замутили понижение..
А что, не мог вкурить?
Или проверяешь свои знания по русскому языку?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6890
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 20:53
#9
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Цитата:
drakon:
По 500 тнг?...

Не помню, там разные цены двух разных производителей.
Уже на цену и не смотрю как правило..

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14735
Казахстанские птицефабрики договорились снизить цены на яйца
Отправлено: 15.12.21 - 21:02
#10
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Цитата:
111:
Цитата: Добринцофф: Никто цену не снижал.
Я тоже не заметил, как оно снизилось


кто оно, еще раз?
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