Отправлено: - 19:35

111:

То есть все у них подорожало на 100 процентов, корма и тд, но за счет поголовья будет цена ниже..

Цитата:Никто цену не снижал.Вот сегодняшние цены с сайта "Солнечного"Зачем они это пишут я не знаю,когда вот такие статьи выходят внизу надо указывать тел.отвественного за эту болтавню.Пусть население ему звонит,а не в магазинах продавцам мозг выносит.Ведь получается сказали,что яцйо отпускают по 320,в магазинах оно по 430-440,то есть спекулянты сволочи наворачивают по 100тнг за десяток,а по факту сегодня яйцо привезли С2-360,С1-420.