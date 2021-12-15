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≡ Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43071
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 14:50
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Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL. Монеты из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди".
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23582
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 19:14
#15
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Цитата:
Don Julio:
По аглицки- Q это- кью...

Ещё - красивей, будет звучать... :lol: :oops: :-P
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
761
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 19:46
#16
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нашу галактику надо переименовать:
Назарбаев Путь

требую бабла за идею у анамастов
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