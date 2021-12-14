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Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43071
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 17:39
Аптека «Halyk Arzan Pharm» открылась в областном центре в конце сентября. Известна тем, что цены на многие препараты здесь установлены ниже, чем в других аптеках города. Однако за три месяца работы на нее поступило уже несколько жалоб.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6887
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 10:46
Вот чтобы понять ту бабушку, надо понять некоторых людей, что так же тут вот с нами, приобретают как говорится себе время, новости, пользуются услугами какими то и тд и тп., но..
В случае чего сразу же кричат о прокуратуре, о заявлении в полицию, о каких то там правилах..
Такие люди, Павлики..
Наверное они есть везде в обществе..
В случае чего сразу же кричат о прокуратуре, о заявлении в полицию, о каких то там правилах..
Такие люди, Павлики..
Наверное они есть везде в обществе..
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 11:17
Цитата:
она им не нужна, сарафанное радио в данном случае сработает лучше)
Цитата:
поэтому обиделась на подсказку парня, сидящего за фармацевтом, спросить чек?) Очень продвинутая бабушка даже не потребовала администрацию аптеки, а сразу оформила заявление) по оформлению которого тоже возникли вопросы) мутная история о защите прав.
В аптеке, кстати, цены реально дешевле на порядок.
Цитата:
Добринцофф:
Рекламма хорошая и всего за 379000,удачи предпринимателю
Рекламма хорошая и всего за 379000,удачи предпринимателю
она им не нужна, сарафанное радио в данном случае сработает лучше)
Цитата:
Don Julio:
Она защищала свои права
Она защищала свои права
поэтому обиделась на подсказку парня, сидящего за фармацевтом, спросить чек?) Очень продвинутая бабушка даже не потребовала администрацию аптеки, а сразу оформила заявление) по оформлению которого тоже возникли вопросы) мутная история о защите прав.
В аптеке, кстати, цены реально дешевле на порядок.
Цитата:
Елена Пикельная:+++
История очень мутная. Или только мне так кажется?
История очень мутная. Или только мне так кажется?
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 11:20
интересно, какой бабуле подарок преподнесли?) скидки в их аптечной сети?) так даже с ними, в «Halyk Arzan Pharm» дешевле) и не удивлюсь, что за лекарствами она так и ходит в нее) если конечно подарком не оказались вообще бесплатные лекарства)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14729
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 11:30
Цитата:
слово пишется с одной буквой М.
Реклама.
стыдно олигарху такое не знать.
[Исправлено: alex_60, 15.12.2021 - 11:33]
Добринцофф:
Рекламма хорошая
Рекламма хорошая
слово пишется с одной буквой М.
Реклама.
стыдно олигарху такое не знать.
[Исправлено: alex_60, 15.12.2021 - 11:33]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 474
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 17:43
Цитата:
Если ты имел ввиду Николя Саркози, тогда правильно писать что ты не саркозируешь, а что ты имел ввиду, только тебе знать, не мне.
Цитата:
Не знаю, возможно этим 500 человекам, аптека не продавала лекарства по завышенным ценам.
Кстати вопрос, они кто, эти 500 человек? Может засланцы, как и подозреваемая журналистами, пенсионерка? У тебя против них нет подозрений, если вдруг обьявится 1000 человек, которых обманули и эти 500 ставят себя выше той 1000?
Цитата:
Я то был до сих пор убежден, что журналист должен освещать и доносить до читателя, ну а если -нет, то я свой вопрос снимаю.
Цитата:
Добро пожаловать во взрослый мир капиталистических отношений. И да, здесь, всяк на вас наживается. Булочник, аптекарь, врач, работодатель, стоматолог. И да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным (я сейчас в общем, не переходя на личности)
Цитата:
Спасибо, за добрые слова, и как грица, не лечите меня жить, и я вам в ответ не отвечу ....
111:
Я же не сарказирую
Я же не сарказирую
Если ты имел ввиду Николя Саркози, тогда правильно писать что ты не саркозируешь, а что ты имел ввиду, только тебе знать, не мне.
Цитата:
111:
То есть она себя ставит выше тех 500 человек, что подписались.. Да если б она хоть обратилась бы, да что ей, никто бы не помог из них? Получается все плохиши, а она единственная увидела Зло в аптеке..
То есть она себя ставит выше тех 500 человек, что подписались.. Да если б она хоть обратилась бы, да что ей, никто бы не помог из них? Получается все плохиши, а она единственная увидела Зло в аптеке..
Не знаю, возможно этим 500 человекам, аптека не продавала лекарства по завышенным ценам.
Кстати вопрос, они кто, эти 500 человек? Может засланцы, как и подозреваемая журналистами, пенсионерка? У тебя против них нет подозрений, если вдруг обьявится 1000 человек, которых обманули и эти 500 ставят себя выше той 1000?
Цитата:
Елена Пикельная:
История очень мутная. Или только мне так кажется?
История очень мутная. Или только мне так кажется?
Я то был до сих пор убежден, что журналист должен освещать и доносить до читателя, ну а если -нет, то я свой вопрос снимаю.
Цитата:
Елена Пикельная:
Ожидаемо для покупателя, которому надоело смертельно, что все прочие аптеки сдирают три шкуры. Вам не надоело? Поздравляю вас с неимоверным богатством.
Ожидаемо для покупателя, которому надоело смертельно, что все прочие аптеки сдирают три шкуры. Вам не надоело? Поздравляю вас с неимоверным богатством.
Добро пожаловать во взрослый мир капиталистических отношений. И да, здесь, всяк на вас наживается. Булочник, аптекарь, врач, работодатель, стоматолог. И да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным (я сейчас в общем, не переходя на личности)
Цитата:
Елена Пикельная:
Поздравляю вас с неимоверным богатством. Не души, конечно, кошелька.
Поздравляю вас с неимоверным богатством. Не души, конечно, кошелька.
Спасибо, за добрые слова, и как грица, не лечите меня жить, и я вам в ответ не отвечу ....
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6887
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 18:07
Цитата:
Ну раз подписи собрали, поинтересуйся там же..
С журналистами поговори..
Don Julio:
Кстати вопрос, они кто, эти 500 человек?
Кстати вопрос, они кто, эти 500 человек?
Ну раз подписи собрали, поинтересуйся там же..
С журналистами поговори..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 474
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 18:30
Цитата:
Ты как-то невнимательно читаешь, чтоли. Журналист же написал, что тема мутная, или ты сомневаешься в их профессионализме и думаешь что они обманывают?
Я просто предположил, что если ты как активный член социума и неутомимый боец со стукачесвом и доносами, сам вложился своей подписью, и внес посильную лепту.
Ну а нет, так и нет.
Вот давечи подписи собирали за перевод времени, но видать подписи бракованные оказались, не прислушались к ним. Не могет быть, и тут такаяж история?
111:
Ну раз подписи собрали, поинтересуйся там же.. С журналистами поговори..
Ну раз подписи собрали, поинтересуйся там же.. С журналистами поговори..
Ты как-то невнимательно читаешь, чтоли. Журналист же написал, что тема мутная, или ты сомневаешься в их профессионализме и думаешь что они обманывают?
Я просто предположил, что если ты как активный член социума и неутомимый боец со стукачесвом и доносами, сам вложился своей подписью, и внес посильную лепту.
Ну а нет, так и нет.
Вот давечи подписи собирали за перевод времени, но видать подписи бракованные оказались, не прислушались к ним. Не могет быть, и тут такаяж история?
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