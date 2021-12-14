Отправлено: - 17:43

111:

Я же не сарказирую

111:

То есть она себя ставит выше тех 500 человек, что подписались.. Да если б она хоть обратилась бы, да что ей, никто бы не помог из них? Получается все плохиши, а она единственная увидела Зло в аптеке..

Елена Пикельная:

История очень мутная. Или только мне так кажется?

Елена Пикельная:

Ожидаемо для покупателя, которому надоело смертельно, что все прочие аптеки сдирают три шкуры. Вам не надоело? Поздравляю вас с неимоверным богатством.

Елена Пикельная:

Поздравляю вас с неимоверным богатством. Не души, конечно, кошелька.

Цитата:Если ты имел ввиду Николя Саркози, тогда правильно писать что ты не саркозируешь, а что ты имел ввиду, только тебе знать, не мне.Цитата:Не знаю, возможно этим 500 человекам, аптека не продавала лекарства по завышенным ценам.Кстати вопрос, они кто, эти 500 человек? Может засланцы, как и подозреваемая журналистами, пенсионерка? У тебя против них нет подозрений, если вдруг обьявится 1000 человек, которых обманули и эти 500 ставят себя выше той 1000?Цитата:Я то был до сих пор убежден, что журналист должен освещать и доносить до читателя, ну а если -нет, то я свой вопрос снимаю.Цитата:Добро пожаловать во взрослый мир капиталистических отношений. И да, здесь, всяк на вас наживается. Булочник, аптекарь, врач, работодатель, стоматолог. И да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным (я сейчас в общем, не переходя на личности)Цитата:Спасибо, за добрые слова, и как грица, не лечите меня жить, и я вам в ответ не отвечу ....