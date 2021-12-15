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Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43071
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 14:50
Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL. Монеты из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди".
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.21
- Сообщений:
- 254
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 14:50
Почему страну до сих пор ещё не переименовали в Назарбаевстан?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14729
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 15:10
///на монетах изображены Шокан Уалиханов, Абулхаир хан, Курмангазы Сагырбайулы, Суюнбай Аронулы, Абылай хан, Нурсултан Назарбаев, аль-Фараби и Абай//
Абулхаир Хан- младший жуз,подданство России
Абылай Хан-средний жуз, подданство России
Нурсултан Назарбаев- старший жуз.
также ученый,акын,поэт,музыкант ,арабский ученый.
Абулхаир Хан- младший жуз,подданство России
Абылай Хан-средний жуз, подданство России
Нурсултан Назарбаев- старший жуз.
также ученый,акын,поэт,музыкант ,арабский ученый.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11518
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 15:19
Цитата:
Так у нас и города ещё нет ни одного Назарбай каласы к примеру)
Недочёт
Цитата:
Интересная у тебя формулировка прям какбудто ты не силен в истории
Абулхаир хан младшего жуза под протекторатом России (такой казахский Кадыров)
Абылайхан-хан всего казахского Ханства под протекторатом России и тут интересно и под протекторатом Китая)) и вашим и нашим
Такой казахский Лукашенко
Назарбаев-хан...тьфу президент независимого Казахстана
Шокан Уалиханов-Российский разведчик паралельно учёный и этнограф
Дальше акыны,поэты,музыканты и среднеазиатский учёный тюркского происхождения
Mr_negotive:
Почему страну до сих пор ещё не переименовали в Назарбаевстан?
Почему страну до сих пор ещё не переименовали в Назарбаевстан?
Так у нас и города ещё нет ни одного Назарбай каласы к примеру)
Недочёт
Цитата:
alex_60:
Абулхаир Хан- младший жуз,подданство России Абылай Хан-средний жуз, подданство России Нурсултан Назарбаев- старший жуз. также ученый,акын,поэт,музыкант ,арабский ученый.
Абулхаир Хан- младший жуз,подданство России Абылай Хан-средний жуз, подданство России Нурсултан Назарбаев- старший жуз. также ученый,акын,поэт,музыкант ,арабский ученый.
Интересная у тебя формулировка прям какбудто ты не силен в истории
Абулхаир хан младшего жуза под протекторатом России (такой казахский Кадыров)
Абылайхан-хан всего казахского Ханства под протекторатом России и тут интересно и под протекторатом Китая)) и вашим и нашим
Такой казахский Лукашенко
Назарбаев-хан...тьфу президент независимого Казахстана
Шокан Уалиханов-Российский разведчик паралельно учёный и этнограф
Дальше акыны,поэты,музыканты и среднеазиатский учёный тюркского происхождения
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 15:23
И тут 3о лет..
Независимости..
Как буд то бы это 3 с хвостиком..
Независимости..
Как буд то бы это 3 с хвостиком..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 192
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 16:24
культ личности во всей красе. Осталось еще планету какую-нибудь назвать его именем
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 16:56
Цитата:
Я, давно, уже этого - жду...
рихард:
Осталось еще планету какую-нибудь назвать его именем
Осталось еще планету какую-нибудь назвать его именем
Я, давно, уже этого - жду...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 474
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 17:23
Цитата:
Вродеж, если я ничего не путаю, латиница вводилась чтобы одинаково читалось и по аглицки. Чтобы все англичане бегло читали по-казахски, а казахи, соответственно, наоборот.
И вот, нате вам, как обьяснить теперь этот конфуз, что на латинице, и по английски, Казахстан пишется по разному?
По окружности - надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.
Вродеж, если я ничего не путаю, латиница вводилась чтобы одинаково читалось и по аглицки. Чтобы все англичане бегло читали по-казахски, а казахи, соответственно, наоборот.
И вот, нате вам, как обьяснить теперь этот конфуз, что на латинице, и по английски, Казахстан пишется по разному?
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 18:09
Цитата:
Q звучит ku. получается -
Куазакустан...
Don Julio:
как обьяснить теперь этот к
как обьяснить теперь этот к
Q звучит ku. получается -
Куазакустан...
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 18:17
Цитата:
Пока это все решается с Наса или как его там.
Какую же все таки планету в нашей солнечной системе переименовать..
Вопрос тут конечно в деньгах, хватит ли денег на переименование в богатом и процветающем Казакстане..
Если не хватит, а это около двух миллиардов долларов минимум до 12ти, то придется искать звезду в Туманности Андромеды, которая в относительно скором будущем через 5 миллиардов лет объединится с галактикой Млечный путь и богатые и независимые казахстанцы смогут Лицезреть в бинокль, а то и увидеть невооруженным глазом, планету или даже звезду, переименованную в честь нашего ноль первого..
рихард:
Осталось еще планету какую-нибудь назвать его именем
Осталось еще планету какую-нибудь назвать его именем
Пока это все решается с Наса или как его там.
Какую же все таки планету в нашей солнечной системе переименовать..
Вопрос тут конечно в деньгах, хватит ли денег на переименование в богатом и процветающем Казакстане..
Если не хватит, а это около двух миллиардов долларов минимум до 12ти, то придется искать звезду в Туманности Андромеды, которая в относительно скором будущем через 5 миллиардов лет объединится с галактикой Млечный путь и богатые и независимые казахстанцы смогут Лицезреть в бинокль, а то и увидеть невооруженным глазом, планету или даже звезду, переименованную в честь нашего ноль первого..
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 18:22
Цитата:
Марик, а я то - думал.
Зачем ты бинокль - купил?...
111:
смогут Лицезреть в бинокль,
смогут Лицезреть в бинокль,
Марик, а я то - думал.
Зачем ты бинокль - купил?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2629
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 18:29
Цитата:
Зачем мелочиться, называть так сразу Солнце...
А, нет не получится. Потому, что стишок "Нам Солнца не надо - нам партия светит" будет выглядеть прямым призывом...
Вот затык.
111:
Какую же все таки планету в нашей солнечной системе переименовать..
Какую же все таки планету в нашей солнечной системе переименовать..
Зачем мелочиться, называть так сразу Солнце...
А, нет не получится. Потому, что стишок "Нам Солнца не надо - нам партия светит" будет выглядеть прямым призывом...
Вот затык.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 474
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 18:36
Цитата:
По аглицки- Q это- кью...
Цитата:
Ах, ну даж!
Ты ж теперь со своего домашнего окошка, можешь невооруженным глазом, али в биноклю, лицезреть входящих в Акимат Акимов, а то и кого-то повыше-статусом. Может даже Самого!
drakon:
Q звучит ku. получается - Куазакустан...
Q звучит ku. получается - Куазакустан...
По аглицки- Q это- кью...
Цитата:
111:
богатые и независимые казахстанцы смогут Лицезреть в бинокль, а то и увидеть невооруженным глазом
богатые и независимые казахстанцы смогут Лицезреть в бинокль, а то и увидеть невооруженным глазом
Ах, ну даж!
Ты ж теперь со своего домашнего окошка, можешь невооруженным глазом, али в биноклю, лицезреть входящих в Акимат Акимов, а то и кого-то повыше-статусом. Может даже Самого!
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 18:51
Цитата:
Почему я?
Говорю про богатый народ, который войдет уже в 2025м в 35ку самых богатых и процветающих..
А уж через пять ярдов лет, само собой, казахстанцы будут первыми..
Don Julio:
Ты ж теперь
Ты ж теперь
Почему я?
Говорю про богатый народ, который войдет уже в 2025м в 35ку самых богатых и процветающих..
А уж через пять ярдов лет, само собой, казахстанцы будут первыми..
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 18:53
Цитата:
Если б деньги на телескоп были, нашел бы ему его планету...
drakon:
Марик, а я то - думал
Марик, а я то - думал
Если б деньги на телескоп были, нашел бы ему его планету...
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