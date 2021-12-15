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≡ Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43070
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 14:50
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Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL. Монеты из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди".
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
254
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 14:50
#1
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Почему страну до сих пор ещё не переименовали в Назарбаевстан?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14729
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 15:10
#2
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///на монетах изображены Шокан Уалиханов, Абулхаир хан, Курмангазы Сагырбайулы, Суюнбай Аронулы, Абылай хан, Нурсултан Назарбаев, аль-Фараби и Абай//

Абулхаир Хан- младший жуз,подданство России
Абылай Хан-средний жуз, подданство России
Нурсултан Назарбаев- старший жуз.
также ученый,акын,поэт,музыкант ,арабский ученый.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11518
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 15:19
#3
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Цитата:
Mr_negotive:
Почему страну до сих пор ещё не переименовали в Назарбаевстан?

Так у нас и города ещё нет ни одного Назарбай каласы к примеру)
Недочёт
Цитата:
alex_60:
Абулхаир Хан- младший жуз,подданство России Абылай Хан-средний жуз, подданство России Нурсултан Назарбаев- старший жуз. также ученый,акын,поэт,музыкант ,арабский ученый.

Интересная у тебя формулировка прям какбудто ты не силен в истории
Абулхаир хан младшего жуза под протекторатом России (такой казахский Кадыров)
Абылайхан-хан всего казахского Ханства под протекторатом России и тут интересно и под протекторатом Китая)) и вашим и нашим
Такой казахский Лукашенко
Назарбаев-хан...тьфу президент независимого Казахстана
Шокан Уалиханов-Российский разведчик паралельно учёный и этнограф
Дальше акыны,поэты,музыканты и среднеазиатский учёный тюркского происхождения
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6878
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 15:23
#4
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И тут 3о лет..
Независимости..
Как буд то бы это 3 с хвостиком..
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
192
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 16:24
#5
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культ личности во всей красе. Осталось еще планету какую-нибудь назвать его именем
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23579
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 16:56
#6
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Цитата:
рихард:
Осталось еще планету какую-нибудь назвать его именем

Я, давно, уже этого - жду... :lol: :oops:
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
470
Re: Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Отправлено: 15.12.21 - 17:23
#7
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Цитата:
По окружности - надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

Вродеж, если я ничего не путаю, латиница вводилась чтобы одинаково читалось и по аглицки. Чтобы все англичане бегло читали по-казахски, а казахи, соответственно, наоборот.
И вот, нате вам, как обьяснить теперь этот конфуз, что на латинице, и по английски, Казахстан пишется по разному?
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