Отправлено: - 15:19

Mr_negotive:

Почему страну до сих пор ещё не переименовали в Назарбаевстан?

alex_60:

Абулхаир Хан- младший жуз,подданство России Абылай Хан-средний жуз, подданство России Нурсултан Назарбаев- старший жуз. также ученый,акын,поэт,музыкант ,арабский ученый.

Цитата:Так у нас и города ещё нет ни одного Назарбай каласы к примеру)НедочётЦитата:Интересная у тебя формулировка прям какбудто ты не силен в историиАбулхаир хан младшего жуза под протекторатом России (такой казахский Кадыров)Абылайхан-хан всего казахского Ханства под протекторатом России и тут интересно и под протекторатом Китая)) и вашим и нашимТакой казахский ЛукашенкоНазарбаев-хан...тьфу президент независимого КазахстанаШокан Уалиханов-Российский разведчик паралельно учёный и этнографДальше акыны,поэты,музыканты и среднеазиатский учёный тюркского происхождения