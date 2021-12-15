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≡ Салют запустят в День независимости в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43070
Салют запустят в День независимости в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 16:08
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Об этом сегодня, 15 декабря, сообщил пресс-секретарь акима Костаная Самат ЖАНДИЛЬДИН. Праздничный фейерверк состоится в рамках мероприятий, посвященных 30-летию независимости Республики Казахстан.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14729
Re: Салют запустят в День независимости в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 16:08
#1
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Среди сотен разных стран
Всех прекрасней Казахстан!
Независимый, красивый,
Здесь народ живет счастливый!
С каждым годом процветает,
Свой бюджет приумножает.
Пусть в таком же направленьи
Продолжается движенье!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23579
Re: Салют запустят в День независимости в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 16:16
#2
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Цитата:
alex_60:
Свой бюджет приумножает.

Значит, врут мне - Казакпайцы... :lol: :oops:
Что они бедно - живут?... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14729
Салют запустят в День независимости в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 16:36
#3
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Цитата:
drakon:
Значит, врут мне - Казакпайцы... Что они бедно - живут?..


//Мы стали жить лучше, - сказало правительство.
- Мы за вас рады, - подумал народ.//

///Некоторые люди не смотрели телевизор
и не узнали, что стали жить лучше.//

//- Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.
- А люди утверждают, что ничего не ощущают.
- Но ведь они же не специалисты///

//- Люди стали жить богаче.
- Откуда такая информация?
- Из мусорных баков. ///
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14729
Салют запустят в День независимости в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 16:43
#4
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сейчас же модно делать реконструкцию исторических событий.
ну и сделали бы..
арматуру бы нашли,напитки в магазинах есть...

[Исправлено: alex_60, 15.12.2021 - 16:45]
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