Отправлено: - 16:36

drakon:

Значит, врут мне - Казакпайцы... Что они бедно - живут?..

Цитата://Мы стали жить лучше, - сказало правительство.- Мы за вас рады, - подумал народ./////Некоторые люди не смотрели телевизори не узнали, что стали жить лучше.////- Специалисты говорят, что наш народ стал жить лучше.- А люди утверждают, что ничего не ощущают.- Но ведь они же не специалисты/////- Люди стали жить богаче.- Откуда такая информация?- Из мусорных баков. ///