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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 00:49
Цитата:
Там обычно смешанное соединение, сегментами
Victor Yang:
Если последовательно соединены - то не должно гореть. Или со светодиодами так не работает?
Если последовательно соединены - то не должно гореть. Или со светодиодами так не работает?
Там обычно смешанное соединение, сегментами
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 121
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 00:53
Цитата:
Да там последовательно. На моей ленте по другому было. Некоторые диоды потухли. А там видно обрыв
Смешанное оказывается соединение.
[Исправлено: YESNO, 15.12.2021 - 00:55]
Victor Yang:
Или со светодиодами так не работает
Или со светодиодами так не работает
Да там последовательно. На моей ленте по другому было. Некоторые диоды потухли. А там видно обрыв
Смешанное оказывается соединение.
[Исправлено: YESNO, 15.12.2021 - 00:55]
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14643
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 01:25
Цитата:
То есть в группе они последовательно соединены, а группы между собой параллельно?
Несколько далек от этой темы, но что-то помню). А вот что где куда и как - уже не помню
maxsaf:
Там обычно смешанное соединение, сегментами
Там обычно смешанное соединение, сегментами
То есть в группе они последовательно соединены, а группы между собой параллельно?
Несколько далек от этой темы, но что-то помню). А вот что где куда и как - уже не помню
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8357
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 01:35
Такой же принцип как в светодиодных лампочках,вот этот светодиод который сгорел он на двух контактах,если их перемкнуть то всё загорится,но как надолго никто не знает,я так лампочки ремонтировал,но радость была недолгой примерно неделю работают потом дальше сгорают,проще новую ленту купить и не париться.
Все вот эти ленточки видел на складской где магазин "свет сити" их сейчас там несколько штук в ряд стоят электротоварами,люстрами разными торгуют
Все вот эти ленточки видел на складской где магазин "свет сити" их сейчас там несколько штук в ряд стоят электротоварами,люстрами разными торгуют
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 02:07
Цитата:
Да, так ленты удобно продавать кусками, отрезать между сегментами.
Цитата:
В идеале было бы хорошо диод заменить. Хотя иногда и с перемычкой потом долго работает
Victor Yang:
То есть в группе они последовательно соединены, а группы между собой параллельно?
То есть в группе они последовательно соединены, а группы между собой параллельно?
Да, так ленты удобно продавать кусками, отрезать между сегментами.
Цитата:
Добринцофф:
если их перемкнуть то всё загорится,но как надолго никто не знает
если их перемкнуть то всё загорится,но как надолго никто не знает
В идеале было бы хорошо диод заменить. Хотя иногда и с перемычкой потом долго работает
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 03:57
Цитата:
Цитата:
Вот человек тоже русский язык называет языком межнационального общения. Может он просто заблуждается?
abaika95:
Баранов хватает
Баранов хватает
Цитата:
Еще полтора века назад великий просветитель Абай писал, что русский язык является ключом к достижению мировой культурной сокровищницы. Русский язык является в Казахстане официальным языком, языком межнационального общения, актуальность изучения русского языка обусловлена и историей, и современностью», - считает вице-президент образовательной корпорации «Туран» Куаныш Тазабеков.
Вот человек тоже русский язык называет языком межнационального общения. Может он просто заблуждается?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14729
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 07:32
главное не забывать о законах Кирхгофа, как первом, так и о втором, когда занимаетесь различными подключениями.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6878
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 11:07
Цитата:
Покупал светильник за 6000, диоды погорели, отремонтировали за 2500..
Через месяц погорели снова..
Так и висит этот светильник теперь для красоты..
Там дилемма, или отремонтировать опять за 2500, или купить новый..
Но так как купил уже перфоратор, то наверно куплю светильник с обычными лампочками..
Добринцофф:
так лампочки ремонтировал,но радость была
так лампочки ремонтировал,но радость была
Покупал светильник за 6000, диоды погорели, отремонтировали за 2500..
Через месяц погорели снова..
Так и висит этот светильник теперь для красоты..
Там дилемма, или отремонтировать опять за 2500, или купить новый..
Но так как купил уже перфоратор, то наверно куплю светильник с обычными лампочками..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11518
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 15:57
Цитата:
Очень хмура седня ж**а
Сыпля оскорбления
Пыхтя из под кустов
Поглащает удобрения
Цитата:
И всем не известно про это
Что ж**а та затертая до дыр
Мнит себя на форуме поэтом
Графоманский выбрав ориентир
Цитата:
Первый раз в своей жизни кредит взял в этом году
И сразу много чтобы прочувствовать Всю боль
Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал
Ремонт ещё по мелочи
Пока хватит
Цитата:
Погремуха даже не поняла о чем речь
Цитата:
Ну так и Маркс может
Вот погремуха зовется гов***ой
Всем тут гремлит тут ты только послухай
Форум останется ею довелен
Ведь что гремит там никто не уловит
Маркс:
Очень радуется дуб Сыплет одобрения У него вместо мозгов Куча удобрения
Очень радуется дуб Сыплет одобрения У него вместо мозгов Куча удобрения
Очень хмура седня ж**а
Сыпля оскорбления
Пыхтя из под кустов
Поглащает удобрения
Цитата:
Маркс:
Давно всем известно про это И мысль та затерта до дыр Не выйдет из дуба поэта Но выйдет хороший сортир.
Давно всем известно про это И мысль та затерта до дыр Не выйдет из дуба поэта Но выйдет хороший сортир.
И всем не известно про это
Что ж**а та затертая до дыр
Мнит себя на форуме поэтом
Графоманский выбрав ориентир
Цитата:
serg kost:
Кредитов набрало не меньше половины населения
Кредитов набрало не меньше половины населения
Первый раз в своей жизни кредит взял в этом году
И сразу много чтобы прочувствовать Всю боль
Телик,стиралку,холодильник,и комп собрал
Ремонт ещё по мелочи
Пока хватит
Цитата:
Don Julio:
А кому Баян-Сулу могло продать, до союза, коли его еще небыло, потому что ее (фабрику), при союзе же и построили.
А кому Баян-Сулу могло продать, до союза, коли его еще небыло, потому что ее (фабрику), при союзе же и построили.
Погремуха даже не поняла о чем речь
Цитата:
Don Julio:
Я поэт зовусь Облайка, от меня вам кучки. Знайка вы меня, врядли прочитали бы. Ну а так, читайте вы, все что Наблев...ося... Рсс
Я поэт зовусь Облайка, от меня вам кучки. Знайка вы меня, врядли прочитали бы. Ну а так, читайте вы, все что Наблев...ося... Рсс
Ну так и Маркс может
Вот погремуха зовется гов***ой
Всем тут гремлит тут ты только послухай
Форум останется ею довелен
Ведь что гремит там никто не уловит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11518
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 15:59
Цитата:
100 лет назад это было
Что там 400 лет назад кто про русскый языкъ писал есть инфа?
maxsaf:
Вот человек тоже русский язык называет языком межнационального общения. Может он просто заблуждается?
Вот человек тоже русский язык называет языком межнационального общения. Может он просто заблуждается?
100 лет назад это было
Что там 400 лет назад кто про русскый языкъ писал есть инфа?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14729
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 15.12.21 - 16:15
Цитата:
до нашей эры дело было
Екатерина II писала:
«... славяне древнее Нестора письменность имели,
да оные утрачены и ещё не отысканы и потому до нас не дошли.
Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели»
(«Записки касательно русской истории»)
abaika95:
Что там 400 лет назад кто про русскый языкъ писал есть инфа?
Что там 400 лет назад кто про русскый языкъ писал есть инфа?
до нашей эры дело было
Екатерина II писала:
«... славяне древнее Нестора письменность имели,
да оные утрачены и ещё не отысканы и потому до нас не дошли.
Славяне задолго до Рождества Христова письмо имели»
(«Записки касательно русской истории»)
-
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