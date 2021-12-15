Отправлено: - 15:57

Маркс:

Очень радуется дуб Сыплет одобрения У него вместо мозгов Куча удобрения

Маркс:

Давно всем известно про это И мысль та затерта до дыр Не выйдет из дуба поэта Но выйдет хороший сортир.

serg kost:

Кредитов набрало не меньше половины населения

Don Julio:

А кому Баян-Сулу могло продать, до союза, коли его еще небыло, потому что ее (фабрику), при союзе же и построили.

Don Julio:

Я поэт зовусь Облайка, от меня вам кучки. Знайка вы меня, врядли прочитали бы. Ну а так, читайте вы, все что Наблев...ося... Рсс

Цитата:Очень хмура седня ж**аСыпля оскорбленияПыхтя из под кустовПоглащает удобренияЦитата:И всем не известно про этоЧто ж**а та затертая до дырМнит себя на форуме поэтомГрафоманский выбрав ориентирЦитата:Первый раз в своей жизни кредит взял в этом годуИ сразу много чтобы прочувствовать Всю больТелик,стиралку,холодильник,и комп собралРемонт ещё по мелочиПока хватитЦитата:Погремуха даже не поняла о чем речьЦитата:Ну так и Маркс можетВот погремуха зовется гов***ойВсем тут гремлит тут ты только послухайФорум останется ею довеленВедь что гремит там никто не уловит