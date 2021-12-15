Отправлено: - 13:15

Самый амбициозный проект - у индивидуального предпринимателя Ильи СТРУЛЕВА. Его идея в том, чтобы в Парке культуры и отдыха появилась набережная. На это ERG потратит почти 6 млн тенге.

- Мы хотим расчистить территорию возле реки Тобол, возле лодочной станции, там даже есть старая лестница, которая ведет к реке, - пояснил Струлёв. - Так как средства ограничены, хотим сделать небольшую дорожку, по которой смогут гулять люди. Лестницу мы восстановим, рядом поставим скамейки, снаряды для занятия спортом. Смета еще будет дорабатываться, думаю, у нас всё получится. Всё, что там хаотично растёт, мы уберём.

Цитата:Очередной фарс не более.Десятилетиями поднимался этот вопрос в акимате Рудного. Пляж и набережная.Несколько раз зам.акима в разных интервью уже давал обещания что набережная в разработке, на ПСД выделили то 7 то 9 млн тенге.А здесь всё хотят сделать за 6 млн. Для сравнения: на понты с колесом было выделено 330 млн тенге. Из которых украли половину и на 165 млн все же что-то построили. Памятник просуществовал не долго. Но у кого осталось в памяти - могут представить что можно сделать на 160 млн или на 6. Цена одного квадратного метра асфальта 6000 тенге. Если строят бюджетники наверняка завысят в три раза. Но даже если по этой цене посчитать - выходит 500 метров дорожки шириной два метра. А нам обещают и расчистить территорию и поставить скамейки, и снаряды для спортивных занятий. И площадку для космодрома построить чтобы организовывать межпланетные шахматные турниры Рудный- Нью-Васюки.Вопрос в следующем: если город уже разрабатывает ПСД на пляж и набережную как будут осуществлятся два одинаковых взаимно пересекающихся объекта?Не должны ли были снять проект с набережной с голосования, в связи с тем, что уже в разработке более масштабный и дорогостоящий проект? Или это будет подачка: - вы просили - вот вам. Как собаке кость.6 млн. на набержную - курам на смех - самый претензиозный проект.У меня всё.