Прогноз на 5 дней
ясно-3°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 68% влажность
  • З, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
Страница 338 из 338«1...336337338
Ответить Новый топик
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
827
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 13:23
#3371
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Прошу обратить внимание и внести ясность.

Уже писал по этому поводу - не является нарушением правил.
Профайл Посетить вебсайт
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
827
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 13:26
#3372
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если бы у редакции небыло политики то редакция так часто не выставляла мнение Ведлер о переводе времени

Уточню - у редакции нет политики по отношению к комментариям, мы не модерируем по принципу "прав-виноват", мы модерируем только в соответствии с правилами.
Ну и по поводу статей под рубрикой Мнения - готовы принять любую публикацию от пользователей сайта (даже под ником) на общественно важные темы. Вне зависимости от того, согласен я лично или редакция в целом с аргументами, которые в ней изложены автором.
Профайл Посетить вебсайт
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14643
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 14:42
#3373
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
же писал по этому поводу - не является нарушением правил.

А должно являться нарушением. Или название Казахстана тоже можно коверкать как заблагорассудится? Я думаю что это неправильно - использовать любые оскорбляющие формы слов - хоть "рашка", хоть "пендостан", хоть "страна 404".
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6876
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 14:55
#3374
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
поводу статей под рубрикой Мнения - готовы принять любую публикацию от пользователей сайта (даже под ником) на общественно важные темы.

Еще бы ввести, какое то обязательство что ли, от пользователей или группы пользователей, писать иногда отдельные темы мнения..
Было бы интересней..
Были бы дискуссии по темам..
А не только во флуде..
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
827
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 15:10
#3375
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А должно являться нарушением. Или название Казахстана тоже можно коверкать как заблагорассудится?

Невозможно предусмотреть в правилах все варианты, которые могут оскорбить пользователей. Поэтому выбор выражений - на совести комментаторов.
Профайл Посетить вебсайт
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
987
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 16:10
#3376
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Сейчас, насколько я вижу, вы сами дублируете обвинения в свой адрес, уже удаленные на сайте. Теперь нужно удалять ваши комментарии, я правильно вас понял?
А за что удалять мои комментарии?! На моей памяти, ОК очень быстро затыкала рты лжецам, клеветникам и провокаторам.Но у вас с этим, насколько я понял, большие проблемы.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
987
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 16:12
#3377
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Мне тоже неприятно когда название моей страны искажают и негативно о ней отзываются - считаю это оскорблением и ничем не лучше слов "на буку М и на букву Х".
---
Им плевать.Поэтому И абайка, и доктор так вольготно себя ведут.
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
987
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.21 - 15:39
#3378
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто-нибудь объяснит мне, как внучок может читать то, что находится на премодерации?!
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
987
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.21 - 15:42
#3379
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:

Невозможно предусмотреть в правилах все варианты, которые могут оскорбить пользователей.

----
А для чего тогда трудятся модераторы?! Удалять те посты, которые вам неугодны от неугодных пользователей?!
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
827
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.12.21 - 11:43
#3380
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уже не ваш земляк:
А кто-нибудь объяснит мне, как внучок может читать то, что находится на премодерации?!

Почему вы решили, что кто-то из пользователей может читать комментарии на премодерации?
Профайл Посетить вебсайт
Страница 338 из 338«1...336337338
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 1, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 1
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS