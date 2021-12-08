Список форумов » Служебные » Книга жалоб и предложений
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 13:23
Цитата:
Уже писал по этому поводу - не является нарушением правил.
Victor Yang:
Прошу обратить внимание и внести ясность.
Прошу обратить внимание и внести ясность.
Уже писал по этому поводу - не является нарушением правил.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 13:26
Цитата:
Уточню - у редакции нет политики по отношению к комментариям, мы не модерируем по принципу "прав-виноват", мы модерируем только в соответствии с правилами.
Ну и по поводу статей под рубрикой Мнения - готовы принять любую публикацию от пользователей сайта (даже под ником) на общественно важные темы. Вне зависимости от того, согласен я лично или редакция в целом с аргументами, которые в ней изложены автором.
abaika95:
Если бы у редакции небыло политики то редакция так часто не выставляла мнение Ведлер о переводе времени
Если бы у редакции небыло политики то редакция так часто не выставляла мнение Ведлер о переводе времени
Уточню - у редакции нет политики по отношению к комментариям, мы не модерируем по принципу "прав-виноват", мы модерируем только в соответствии с правилами.
Ну и по поводу статей под рубрикой Мнения - готовы принять любую публикацию от пользователей сайта (даже под ником) на общественно важные темы. Вне зависимости от того, согласен я лично или редакция в целом с аргументами, которые в ней изложены автором.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14643
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 14:42
Цитата:
А должно являться нарушением. Или название Казахстана тоже можно коверкать как заблагорассудится? Я думаю что это неправильно - использовать любые оскорбляющие формы слов - хоть "рашка", хоть "пендостан", хоть "страна 404".
Тимур Гафуров:
же писал по этому поводу - не является нарушением правил.
же писал по этому поводу - не является нарушением правил.
А должно являться нарушением. Или название Казахстана тоже можно коверкать как заблагорассудится? Я думаю что это неправильно - использовать любые оскорбляющие формы слов - хоть "рашка", хоть "пендостан", хоть "страна 404".
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6876
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 14:55
Цитата:
Еще бы ввести, какое то обязательство что ли, от пользователей или группы пользователей, писать иногда отдельные темы мнения..
Было бы интересней..
Были бы дискуссии по темам..
А не только во флуде..
Тимур Гафуров:
поводу статей под рубрикой Мнения - готовы принять любую публикацию от пользователей сайта (даже под ником) на общественно важные темы.
поводу статей под рубрикой Мнения - готовы принять любую публикацию от пользователей сайта (даже под ником) на общественно важные темы.
Еще бы ввести, какое то обязательство что ли, от пользователей или группы пользователей, писать иногда отдельные темы мнения..
Было бы интересней..
Были бы дискуссии по темам..
А не только во флуде..
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 15:10
Цитата:
Невозможно предусмотреть в правилах все варианты, которые могут оскорбить пользователей. Поэтому выбор выражений - на совести комментаторов.
Victor Yang:
А должно являться нарушением. Или название Казахстана тоже можно коверкать как заблагорассудится?
А должно являться нарушением. Или название Казахстана тоже можно коверкать как заблагорассудится?
Невозможно предусмотреть в правилах все варианты, которые могут оскорбить пользователей. Поэтому выбор выражений - на совести комментаторов.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 16:10
Цитата:
Сейчас, насколько я вижу, вы сами дублируете обвинения в свой адрес, уже удаленные на сайте. Теперь нужно удалять ваши комментарии, я правильно вас понял?
А за что удалять мои комментарии?! На моей памяти, ОК очень быстро затыкала рты лжецам, клеветникам и провокаторам.Но у вас с этим, насколько я понял, большие проблемы.
Тимур Гафуров:
Сейчас, насколько я вижу, вы сами дублируете обвинения в свой адрес, уже удаленные на сайте. Теперь нужно удалять ваши комментарии, я правильно вас понял?
А за что удалять мои комментарии?! На моей памяти, ОК очень быстро затыкала рты лжецам, клеветникам и провокаторам.Но у вас с этим, насколько я понял, большие проблемы.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.12.21 - 16:12
Цитата:
Мне тоже неприятно когда название моей страны искажают и негативно о ней отзываются - считаю это оскорблением и ничем не лучше слов "на буку М и на букву Х".
---
Им плевать.Поэтому И абайка, и доктор так вольготно себя ведут.
Victor Yang:
Мне тоже неприятно когда название моей страны искажают и негативно о ней отзываются - считаю это оскорблением и ничем не лучше слов "на буку М и на букву Х".
---
Им плевать.Поэтому И абайка, и доктор так вольготно себя ведут.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.21 - 15:39
А кто-нибудь объяснит мне, как внучок может читать то, что находится на премодерации?!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 13.12.21 - 15:42
Цитата:
Невозможно предусмотреть в правилах все варианты, которые могут оскорбить пользователей.
----
А для чего тогда трудятся модераторы?! Удалять те посты, которые вам неугодны от неугодных пользователей?!
Тимур Гафуров:
Невозможно предусмотреть в правилах все варианты, которые могут оскорбить пользователей.
----
А для чего тогда трудятся модераторы?! Удалять те посты, которые вам неугодны от неугодных пользователей?!
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 15.12.21 - 11:43
Цитата:
Почему вы решили, что кто-то из пользователей может читать комментарии на премодерации?
Уже не ваш земляк:
А кто-нибудь объяснит мне, как внучок может читать то, что находится на премодерации?!
А кто-нибудь объяснит мне, как внучок может читать то, что находится на премодерации?!
Почему вы решили, что кто-то из пользователей может читать комментарии на премодерации?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 1, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 1
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать