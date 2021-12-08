Отправлено: - 13:26

abaika95:

Если бы у редакции небыло политики то редакция так часто не выставляла мнение Ведлер о переводе времени

Цитата:Уточню - у редакции нет политики по отношению к комментариям, мы не модерируем по принципу "прав-виноват", мы модерируем только в соответствии с правилами.Ну и по поводу статей под рубрикой Мнения - готовы принять любую публикацию от пользователей сайта (даже под ником) на общественно важные темы. Вне зависимости от того, согласен я лично или редакция в целом с аргументами, которые в ней изложены автором.