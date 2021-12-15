Re: «Тобол» потерпел самое разгромное поражение в чемпионате...

Отправлено: - 11:28

ребята все равно молодцы, Антон - красава, но, может все-таки пора озаботиться наличием баскетбольных площадок в городе? Не знаю наконец-то за спустя 9 лет, установить нормальные кольца на Бульваре молодежи?) в центре города площадку построить? Развивать как-то этот вид спорта, ведь стритбол (в котором мы с боем, но все же не вышли из группы) уже был представлен на ОИ, развивающийся вид спорта. Правда только не в KZ...