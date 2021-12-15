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≡ «Тобол» потерпел самое разгромное поражение в чемпионате Казахстана по баскетболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43066
«Тобол» потерпел самое разгромное поражение в чемпионате Казахстана по баскетболу
Отправлено: 15.12.21 - 11:28
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В Нур-Султане, на площадке велотрека «Сарыарка», в рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги прошел четвертый в этом сезоне матч между баскетбольными клубами «Астана» и «Тобол».
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
169
Re: «Тобол» потерпел самое разгромное поражение в чемпионате...
Отправлено: 15.12.21 - 11:28
#1
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ребята все равно молодцы, Антон - красава, но, может все-таки пора озаботиться наличием баскетбольных площадок в городе? Не знаю наконец-то за спустя 9 лет, установить нормальные кольца на Бульваре молодежи?) в центре города площадку построить? Развивать как-то этот вид спорта, ведь стритбол (в котором мы с боем, но все же не вышли из группы) уже был представлен на ОИ, развивающийся вид спорта. Правда только не в KZ...
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