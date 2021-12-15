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≡ Паркуется, как... - Жалобу на лисаковского судью прокомментировали в Костанайском областном суде
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43068
Паркуется, как... - Жалобу на лисаковского судью прокомментировали в Костанайском областном суде
Отправлено: 15.12.21 - 11:23
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Житель дома № 12 в 11-м микрорайоне Лисаковска прислал "НГ" видеозапись, на которой, по их мнению, зафиксировано нарушение правил парковки - черная Scoda Rapid стоит напротив входа в подъезд и мешает проходу в здание.
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I
§ Imago
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.20
Сообщений:
28
Re: Паркуется, как... - Жалобу на лисаковского судью...
Отправлено: 15.12.21 - 11:23
#1
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Ответ пресс-службы облсуда на дворовом уровне - мол все так делают. Большое недоумение. А как же порядок и закон?
Профайл
М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
31
Re: Паркуется, как... - Жалобу на лисаковского судью...
Отправлено: 15.12.21 - 11:53
#2
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Действительно странный ответ. А откуда скриншот ?
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