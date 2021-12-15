Re: Костанайские спортсменки заняли три призовых места на...

Отправлено: - 11:23

Женщины.

Бокс,тяжелая атлетика,борьба,бокс,пауэрлифтинг....

ужас..

в чистом виде вид спорта в котором не участвуют женщины-

это только МОТОБОЛ (футбол на мотоциклах) .

И ВСЁ!!!

уже прыжки на лыжах с трамплина покорились и женщинам,

В Формуле-1 были женщины.

и в покер играют.