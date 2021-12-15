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≡ Костанайские спортсменки заняли три призовых места на чемпионате Казахстана по боксу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43066
Костанайские спортсменки заняли три призовых места на чемпионате Казахстана по боксу
Отправлено: 15.12.21 - 11:23
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Впервые в истории победители и призеры определялись в 12 весовых категориях. В соревнованиях приняли участие свыше 100 спортсменок, представлявших 11 областей и три города республиканского значения.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14724
Re: Костанайские спортсменки заняли три призовых места на...
Отправлено: 15.12.21 - 11:23
#1
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Женщины.
Бокс,тяжелая атлетика,борьба,бокс,пауэрлифтинг....
ужас..
в чистом виде вид спорта в котором не участвуют женщины-
это только МОТОБОЛ (футбол на мотоциклах) .
И ВСЁ!!!
уже прыжки на лыжах с трамплина покорились и женщинам,
В Формуле-1 были женщины.
и в покер играют.
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
169
Re: Костанайские спортсменки заняли три призовых места на...
Отправлено: 15.12.21 - 11:31
#2
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Мои поздравления спортсменкам!!!
Обидно за Владиславу, если не ошибаюсь, победителем в матче была названа она, а потом после какой-то судейской заминки, победителем признали ее соперницу.
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