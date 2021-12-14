Отправлено: - 11:17

Добринцофф:

Рекламма хорошая и всего за 379000,удачи предпринимателю

Don Julio:

Она защищала свои права

Елена Пикельная:

История очень мутная. Или только мне так кажется?

Цитата:она им не нужна, сарафанное радио в данном случае сработает лучше)Цитата:поэтому обиделась на подсказку парня, сидящего за фармацевтом, спросить чек?) Очень продвинутая бабушка даже не потребовала администрацию аптеки, а сразу оформила заявление) по оформлению которого тоже возникли вопросы) мутная история о защите прав.В аптеке, кстати, цены реально дешевле на порядок.Цитата:+++