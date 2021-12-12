Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43066
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
Читать новость
Читать новость
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 15.12.21 - 02:16
Цитата:
нас хоть что-нибудь государственное есть,нормально функционирующие?
---
Неправильные вопросы задаёте, товарищ! Или вам казахстанские порядки не нравятся?!
Добринцофф:
нас хоть что-нибудь государственное есть,нормально функционирующие?
---
Неправильные вопросы задаёте, товарищ! Или вам казахстанские порядки не нравятся?!
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 15.12.21 - 02:19
Цитата:
За какую такую учебу? Ври, да не завирайся.
---
Статью о клевете ещё никто не запрещал. Если что, то 130-ая статья УК РК.
serg kost:
За какую такую учебу? Ври, да не завирайся.
---
Статью о клевете ещё никто не запрещал. Если что, то 130-ая статья УК РК.
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 15.12.21 - 02:24
Цитата:
Время летит, более 20-25 тому назад разрабатывал план-сценарий проведения командно-штабных и тактико-специальных учений. В последних сам непосредственное участие принимал в качестве главного наблюдателя за действиями задействованных сил и средств.
---
Ты не поверишь, но всем по...! Тут про общественный транспорт разговор идёт.
ПыСы.А где же коронное "подробнее здесь:" ?! Где так всеми любимое цитирование самого себя?!
Kairat stayer:
Время летит, более 20-25 тому назад разрабатывал план-сценарий проведения командно-штабных и тактико-специальных учений. В последних сам непосредственное участие принимал в качестве главного наблюдателя за действиями задействованных сил и средств.
---
Ты не поверишь, но всем по...! Тут про общественный транспорт разговор идёт.
ПыСы.А где же коронное "подробнее здесь:" ?! Где так всеми любимое цитирование самого себя?!
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 15.12.21 - 02:36
Короче, речь из проблем общественного транспорта Кустаная плавно перетекла к проблемам финансирования Беларуси Россией. А кое-кому и дела нет.
ПыСы. Они же ведь бдят за тем, чтобы ложь отдельных форумчан могла проистекать со страниц Форума. Ау, контролёры! По вашим же правилам, тема совсем другая, чем была в начале!Правила?! Упс! Не, не слышали!
ПыСы. Они же ведь бдят за тем, чтобы ложь отдельных форумчан могла проистекать со страниц Форума. Ау, контролёры! По вашим же правилам, тема совсем другая, чем была в начале!Правила?! Упс! Не, не слышали!
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2450
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 15.12.21 - 10:29
Цитата:
В посте за № 74 отметил, пожалуйста цитирую:
Кайрат стайер: По теме сегодня утром специально протестировал новый автобус. Сел на тройку с остановки КЖБИ, нужно было доехать до остановки БУМ, по моему так называется, район наримановского рынка. В автобусе раположился на сиденье расположенное на задней площадке. Проход действительно уский, народу было много. После остановки Дорожная полиция начал продвигатся к валидатору находящемуся возле водителя, чтобы оплатить за проезд. Уже непосредственно к остановке БУМ, продвинулся только к двери который находиться в середине салона. После чего, попросил граждан выйти на улицу, благо люди вышли. Затем сам вышел на улицу из автобуса и оплатил с использованием платёжной карты, повторно зайдя через переднюю дверь.
Уже не ваш земляк:
Ты не поверишь, но всем по...! Тут про общественный транспорт разговор идёт. ПыСы.А где же коронное "подробнее здесь:" ?! Где так всеми любимое цитирование самого себя?!
Ты не поверишь, но всем по...! Тут про общественный транспорт разговор идёт. ПыСы.А где же коронное "подробнее здесь:" ?! Где так всеми любимое цитирование самого себя?!
В посте за № 74 отметил, пожалуйста цитирую:
Кайрат стайер: По теме сегодня утром специально протестировал новый автобус. Сел на тройку с остановки КЖБИ, нужно было доехать до остановки БУМ, по моему так называется, район наримановского рынка. В автобусе раположился на сиденье расположенное на задней площадке. Проход действительно уский, народу было много. После остановки Дорожная полиция начал продвигатся к валидатору находящемуся возле водителя, чтобы оплатить за проезд. Уже непосредственно к остановке БУМ, продвинулся только к двери который находиться в середине салона. После чего, попросил граждан выйти на улицу, благо люди вышли. Затем сам вышел на улицу из автобуса и оплатил с использованием платёжной карты, повторно зайдя через переднюю дверь.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2450
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 15.12.21 - 10:48
Цитата:
Как, А.Лукашенко говорит нужно всё продумывать, чтобы было стабильно и комфортно, брат всё лучшее, в том числе и из ЕС. Ну, у нас же говорят слышащее государство, почему бы не провести онлайн конференцию как главы государств РФ и РБ. Где обсудить проблему общественного транспорта касающейся новых автобусов, с участием представителей акимата, производителей автобусов, самих перевозчиков, народа. На мой взгляд, как отметил выше автобусы не пригодны, поэтому граждане и возмущаются.
Уже не ваш земляк:
Короче, речь из проблем общественного транспорта Кустаная плавно перетекла к проблемам финансирования Беларуси Россией. А кое-кому и дела нет.
Короче, речь из проблем общественного транспорта Кустаная плавно перетекла к проблемам финансирования Беларуси Россией. А кое-кому и дела нет.
Как, А.Лукашенко говорит нужно всё продумывать, чтобы было стабильно и комфортно, брат всё лучшее, в том числе и из ЕС. Ну, у нас же говорят слышащее государство, почему бы не провести онлайн конференцию как главы государств РФ и РБ. Где обсудить проблему общественного транспорта касающейся новых автобусов, с участием представителей акимата, производителей автобусов, самих перевозчиков, народа. На мой взгляд, как отметил выше автобусы не пригодны, поэтому граждане и возмущаются.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 61
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать