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≡ Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43066
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 17:39
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Аптека «Halyk Arzan Pharm» открылась в областном центре в конце сентября. Известна тем, что цены на многие препараты здесь установлены ниже, чем в других аптеках города. Однако за три месяца работы на нее поступило уже несколько жалоб.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6876
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 10:46
#30
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Вот чтобы понять ту бабушку, надо понять некоторых людей, что так же тут вот с нами, приобретают как говорится себе время, новости, пользуются услугами какими то и тд и тп., но..
В случае чего сразу же кричат о прокуратуре, о заявлении в полицию, о каких то там правилах..
Такие люди, Павлики..
Наверное они есть везде в обществе..
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
169
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 11:17
#31
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Цитата:
Добринцофф:
Рекламма хорошая и всего за 379000,удачи предпринимателю

она им не нужна, сарафанное радио в данном случае сработает лучше)

Цитата:
Don Julio:
Она защищала свои права

поэтому обиделась на подсказку парня, сидящего за фармацевтом, спросить чек?) Очень продвинутая бабушка даже не потребовала администрацию аптеки, а сразу оформила заявление) по оформлению которого тоже возникли вопросы) мутная история о защите прав.

В аптеке, кстати, цены реально дешевле на порядок.
Цитата:
Елена Пикельная:
История очень мутная. Или только мне так кажется?
+++
Профайл
lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
169
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 11:20
#32
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интересно, какой бабуле подарок преподнесли?) скидки в их аптечной сети?) так даже с ними, в «Halyk Arzan Pharm» дешевле) и не удивлюсь, что за лекарствами она так и ходит в нее) если конечно подарком не оказались вообще бесплатные лекарства)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14724
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 11:30
#33
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Цитата:
Добринцофф:
Рекламма хорошая


слово пишется с одной буквой М.
Реклама.
стыдно олигарху такое не знать.

[Исправлено: alex_60, 15.12.2021 - 11:33]
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