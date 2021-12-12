Отправлено: - 10:29

Уже не ваш земляк:

Ты не поверишь, но всем по...! Тут про общественный транспорт разговор идёт. ПыСы.А где же коронное "подробнее здесь:" ?! Где так всеми любимое цитирование самого себя?!

Цитата:В посте за № 74 отметил, пожалуйста цитирую:Кайрат стайер: По теме сегодня утром специально протестировал новый автобус. Сел на тройку с остановки КЖБИ, нужно было доехать до остановки БУМ, по моему так называется, район наримановского рынка. В автобусе раположился на сиденье расположенное на задней площадке. Проход действительно уский, народу было много. После остановки Дорожная полиция начал продвигатся к валидатору находящемуся возле водителя, чтобы оплатить за проезд. Уже непосредственно к остановке БУМ, продвинулся только к двери который находиться в середине салона. После чего, попросил граждан выйти на улицу, благо люди вышли. Затем сам вышел на улицу из автобуса и оплатил с использованием платёжной карты, повторно зайдя через переднюю дверь.