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Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 43063
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 17:39
Аптека «Halyk Arzan Pharm» открылась в областном центре в конце сентября. Известна тем, что цены на многие препараты здесь установлены ниже, чем в других аптеках города. Однако за три месяца работы на нее поступило уже несколько жалоб.
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Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 23:47
Цитата:
А что ты без них сделаешь то?
Сам свяжешь себе носки, то есть от ловли барана в степи и стрижки, сделаешь нити, потом когтем каким нибудь животного, которого убьешь сам, свяжешь себе их, попутно откушивая еду, которую сам растишь на даче, или в сарае на мясо..
Про остальное, от хлеба до труселей скромно умолчу..
Don Julio:
как грица, спросите любого комерца, и он, я уверен, скажет, что работает, для народа, его блага и процветания
как грица, спросите любого комерца, и он, я уверен, скажет, что работает, для народа, его блага и процветания
А что ты без них сделаешь то?
Сам свяжешь себе носки, то есть от ловли барана в степи и стрижки, сделаешь нити, потом когтем каким нибудь животного, которого убьешь сам, свяжешь себе их, попутно откушивая еду, которую сам растишь на даче, или в сарае на мясо..
Про остальное, от хлеба до труселей скромно умолчу..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 469
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 00:09
Цитата:
Для начала, сформулируй для себя что есть донос и стукачества, а там поглядим.
Цитата:
Она защищала свои права. В чем у тебя к ней вопрос. Я верю, что это достойный и заслуженный человек, которого бессовестно обманул бесчестный коммерц, что не так?
Цитата:
По твоим понятиям, она должна была пойти к смотрящщему на районе, так же!? А если не пошла, значит это не по понятиям. Ты просвети, бабуля же впонятиях не смыслит. Как в хату входить, как косяков не напороть.
Цитата:
Давай не за всех, за тебя лично. Ты из этого перечня что делаешь?
Хлеб по ночам пекешь или трусы шьешь? Или ростишь пиво которое потребляешь ночами?
111:
Чем другое? Хорошо, доносчики.. Социально ответственные граждане..
Чем другое? Хорошо, доносчики.. Социально ответственные граждане..
Для начала, сформулируй для себя что есть донос и стукачества, а там поглядим.
Цитата:
111: Где та линия у них, которая стоит на грани доноса и социальной ответственности? Можно же нащвать эту бабушку социально ответственной гражданкой? Да.
Она защищала свои права. В чем у тебя к ней вопрос. Я верю, что это достойный и заслуженный человек, которого бессовестно обманул бесчестный коммерц, что не так?
Цитата:
111: А можно и просто доносчиком, стукачом, на наш народный советский лад.. И дело не в воровских законах..
По твоим понятиям, она должна была пойти к смотрящщему на районе, так же!? А если не пошла, значит это не по понятиям. Ты просвети, бабуля же впонятиях не смыслит. Как в хату входить, как косяков не напороть.
Цитата:
111:
А что ты без них сделаешь то? Сам свяжешь себе носки, то есть от ловли барана в степи и стрижки, сделаешь нити, потом когтем каким нибудь животного, которого убьешь сам, свяжешь себе их, попутно откушивая еду, которую сам растишь на даче, или в сарае на мясо.. Про остальное, от хлеба до труселей скромно умолчу..
А что ты без них сделаешь то? Сам свяжешь себе носки, то есть от ловли барана в степи и стрижки, сделаешь нити, потом когтем каким нибудь животного, которого убьешь сам, свяжешь себе их, попутно откушивая еду, которую сам растишь на даче, или в сарае на мясо.. Про остальное, от хлеба до труселей скромно умолчу..
Давай не за всех, за тебя лично. Ты из этого перечня что делаешь?
Хлеб по ночам пекешь или трусы шьешь? Или ростишь пиво которое потребляешь ночами?
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 00:43
Цитата:
Я же не сарказирую на коммерсах..
Они делают какие то услуги, я пользуюсь ими..
Не на острове же живем поодиночке..
Don Julio:
Ты из этого перечня что делаешь?
Ты из этого перечня что делаешь?
Я же не сарказирую на коммерсах..
Они делают какие то услуги, я пользуюсь ими..
Не на острове же живем поодиночке..
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 00:46
Цитата:
То есть она себя ставит выше тех 500 человек, что подписались..
Да если б она хоть обратилась бы, да что ей, никто бы не помог из них?
Получается все плохиши, а она единственная увидела Зло в аптеке..
Пусть тогда и морковку где она там покупает, в суд подает, огурцы, помидоры на новый год, цены же явно завышены?
Она страдает везде и по более большему..
Don Julio:
Она защищала свои права
Она защищала свои права
То есть она себя ставит выше тех 500 человек, что подписались..
Да если б она хоть обратилась бы, да что ей, никто бы не помог из них?
Получается все плохиши, а она единственная увидела Зло в аптеке..
Пусть тогда и морковку где она там покупает, в суд подает, огурцы, помидоры на новый год, цены же явно завышены?
Она страдает везде и по более большему..
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 00:47
Цитата:
Это то тут причем?
Ты в Советском Союзе бегал к положенцам из за двух рублей?
Don Julio:
смотрящщему
смотрящщему
Это то тут причем?
Ты в Советском Союзе бегал к положенцам из за двух рублей?
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 02:43
Цитата:
Кого то мне это напоминает..Дурдом это точно..
---
Это напоминает о том, что надо отвечать за свои слова. Как и о цифрах на ценниках.
ПыСы. Проделки конкурентов? Да разве такие могут быть в Казахстане?!Государстве, победившем коррупцию!
111:
Кого то мне это напоминает..Дурдом это точно..
---
Это напоминает о том, что надо отвечать за свои слова. Как и о цифрах на ценниках.
ПыСы. Проделки конкурентов? Да разве такие могут быть в Казахстане?!Государстве, победившем коррупцию!
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 02:49
Цитата:
Кто то тут и на НГ так же в суд грозится подать..По моему у нас пошел перебор, с сссоциальной ответственностью..
---
Ну так надо соблюдать установленные правила! Даже свои собственные!Представляешь?!
Ну а если тебе наплевать, то тогда придётся держать ответ в суде! Неприятно? Но что поделать!Правила - они для всех одинаковые!Хоть в словах,хоть в ценниках!А по другому не научить, раз не контролируют.Но как только заплатят "денюшку", так сразу начнут соблюдать!
111:
к
к
Кто то тут и на НГ так же в суд грозится подать..По моему у нас пошел перебор, с сссоциальной ответственностью..
---
Ну так надо соблюдать установленные правила! Даже свои собственные!Представляешь?!
Ну а если тебе наплевать, то тогда придётся держать ответ в суде! Неприятно? Но что поделать!Правила - они для всех одинаковые!Хоть в словах,хоть в ценниках!А по другому не научить, раз не контролируют.Но как только заплатят "денюшку", так сразу начнут соблюдать!
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 02:58
Цитата:
И дело не в воровских законах..
---
Дело в простой человеческой порядочности - отвечать за свои слова.Кстати, и воры придерживаются того же - отвечать за то, что сказал.Когда-либо произнесённые, когда-то озвученные. Вот ты сказал, что в твоей аптеке лекарство стоит энное количество тенге. А на самом деле не так! И кто же должен отвечать за то, что ты обманываешь народ! Ты сказал одно, а на самом деле совсем всё по другому. Вот за это и отвечают по суду.Хоть по воровскому, хоть от государства. Но воры спрашивают совсем жёстко.
111:
И дело не в воровских законах..
---
Дело в простой человеческой порядочности - отвечать за свои слова.Кстати, и воры придерживаются того же - отвечать за то, что сказал.Когда-либо произнесённые, когда-то озвученные. Вот ты сказал, что в твоей аптеке лекарство стоит энное количество тенге. А на самом деле не так! И кто же должен отвечать за то, что ты обманываешь народ! Ты сказал одно, а на самом деле совсем всё по другому. Вот за это и отвечают по суду.Хоть по воровскому, хоть от государства. Но воры спрашивают совсем жёстко.
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 03:01
Цитата:
В чем у тебя к ней вопрос.
---
Ты не понял. Тут эзоповым языком рассказывается о том, то за каждую ложь можно ответить. Начиная с цен на лекарства...
Don Julio:
В чем у тебя к ней вопрос.
---
Ты не понял. Тут эзоповым языком рассказывается о том, то за каждую ложь можно ответить. Начиная с цен на лекарства...
Z
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 29.10.18
- Сообщений:
- 143
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 15.12.21 - 09:22
Заходил я в эту аптеку. Там реально цены дешевле, чем в той же аптеке, которая в Азии Экспресс находится. Отсюда можно сделать выводы...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1761
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 15.12.21 - 09:41
Цитата:
Правила соблюдать нужно, но нулевая терпимость в принципе невозможна. Допустим, застукаете вы собственного ребенка с Марией Хуаной, вызовете полицию? Или подходя к перекрестку, увидите, что на другой стороне улицы хулиганы пристают к вашей женщине, а на светофоре горит красный свет, подождете зеленого, даже если машин нет? А если везете умирающего друга в больницу, будете соблюдать ПДД и ждать в пробках?
Человек не может прожить жизнь не совершая ошибок. Да что человек, сама природа ошибается, но если бы этого не происходило, то не происходило бы никаких изменений и о любом развитии можно было бы забыть. "И опыт, сын ошибок трудных", - так говорил великий Поэт.
Нет, правила соблюдать нужно, но странно видеть, когда одних наказывают, а другие ходят в полной неприкосновенности. В обществе суровой справедливости никто не подумал бы вступаться за нарушителя, но когда постоянно меняются правила игры и к тому же одни граждане неожиданно оказываются равнее других, показательные наказания, шитые белыми нитками, выглядят более чем нелепо.
Уже не ваш земляк:
Ну так надо соблюдать установленные правила! Даже свои собственные!Представляешь?!
Ну так надо соблюдать установленные правила! Даже свои собственные!Представляешь?!
Правила соблюдать нужно, но нулевая терпимость в принципе невозможна. Допустим, застукаете вы собственного ребенка с Марией Хуаной, вызовете полицию? Или подходя к перекрестку, увидите, что на другой стороне улицы хулиганы пристают к вашей женщине, а на светофоре горит красный свет, подождете зеленого, даже если машин нет? А если везете умирающего друга в больницу, будете соблюдать ПДД и ждать в пробках?
Человек не может прожить жизнь не совершая ошибок. Да что человек, сама природа ошибается, но если бы этого не происходило, то не происходило бы никаких изменений и о любом развитии можно было бы забыть. "И опыт, сын ошибок трудных", - так говорил великий Поэт.
Нет, правила соблюдать нужно, но странно видеть, когда одних наказывают, а другие ходят в полной неприкосновенности. В обществе суровой справедливости никто не подумал бы вступаться за нарушителя, но когда постоянно меняются правила игры и к тому же одни граждане неожиданно оказываются равнее других, показательные наказания, шитые белыми нитками, выглядят более чем нелепо.
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