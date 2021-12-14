Отправлено: - 00:09

111:

Чем другое? Хорошо, доносчики.. Социально ответственные граждане..

111: Где та линия у них, которая стоит на грани доноса и социальной ответственности? Можно же нащвать эту бабушку социально ответственной гражданкой? Да.

111: А можно и просто доносчиком, стукачом, на наш народный советский лад.. И дело не в воровских законах..

111:

А что ты без них сделаешь то? Сам свяжешь себе носки, то есть от ловли барана в степи и стрижки, сделаешь нити, потом когтем каким нибудь животного, которого убьешь сам, свяжешь себе их, попутно откушивая еду, которую сам растишь на даче, или в сарае на мясо.. Про остальное, от хлеба до труселей скромно умолчу..

Цитата:Для начала, сформулируй для себя что есть донос и стукачества, а там поглядим.Цитата:Она защищала свои права. В чем у тебя к ней вопрос. Я верю, что это достойный и заслуженный человек, которого бессовестно обманул бесчестный коммерц, что не так?Цитата:По твоим понятиям, она должна была пойти к смотрящщему на районе, так же!? А если не пошла, значит это не по понятиям. Ты просвети, бабуля же впонятиях не смыслит. Как в хату входить, как косяков не напороть.Цитата:Давай не за всех, за тебя лично. Ты из этого перечня что делаешь?Хлеб по ночам пекешь или трусы шьешь? Или ростишь пиво которое потребляешь ночами?