Цитата:
111:
Чем другое? Хорошо, доносчики.. Социально ответственные граждане..
Для начала, сформулируй для себя что есть донос и стукачества, а там поглядим.
Цитата:
111: Где та линия у них, которая стоит на грани доноса и социальной ответственности? Можно же нащвать эту бабушку социально ответственной гражданкой? Да.
Она защищала свои права. В чем у тебя к ней вопрос. Я верю, что это достойный и заслуженный человек, которого бессовестно обманул бесчестный коммерц, что не так?
Цитата:
111: А можно и просто доносчиком, стукачом, на наш народный советский лад.. И дело не в воровских законах..
По твоим понятиям, она должна была пойти к смотрящщему на районе, так же!? А если не пошла, значит это не по понятиям. Ты просвети, бабуля же впонятиях не смыслит. Как в хату входить, как косяков не напороть.
Цитата:
111:
А что ты без них сделаешь то? Сам свяжешь себе носки, то есть от ловли барана в степи и стрижки, сделаешь нити, потом когтем каким нибудь животного, которого убьешь сам, свяжешь себе их, попутно откушивая еду, которую сам растишь на даче, или в сарае на мясо.. Про остальное, от хлеба до труселей скромно умолчу..
Давай не за всех, за тебя лично. Ты из этого перечня что делаешь?
Хлеб по ночам пекешь или трусы шьешь? Или ростишь пиво которое потребляешь ночами?