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≡ Темп прироста заболеваемости КВИ резко снизился до минимума в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43063
Темп прироста заболеваемости КВИ резко снизился до минимума в Костанайской области
Отправлено: 14.12.21 - 13:23
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13 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано всего 14 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,03%. Днем ранее в регионе было 60 заболевших при темпе прироста 0,14%.
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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
16
Темп прироста заболеваемости КВИ резко снизился до минимума в Костанайской области
Отправлено: 14.12.21 - 13:23
#1
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Сейчас ревакцинация наберёт темпы и ждите роста. Вакцинация избавит нас от глупцов.

[Исправлено: Gljuk, 14.12.2021 - 13:28]
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
201
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ резко снизился до минимума...
Отправлено: 14.12.21 - 16:14
#2
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Ура,барановирус заканчивается или как?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
14406
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ резко снизился до минимума...
Отправлено: 14.12.21 - 21:11
#3
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Цитата:
Охотник:
Ура,барановирус заканчивается или как?

Берет паузу на время праздников :lol:
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1409
Re: Темп прироста заболеваемости КВИ резко снизился до минимума...
Отправлено: 14.12.21 - 22:31
#4
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Цитата:
maxsaf:

На Новом годе отыграются.
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