Отправлено: - 18:07

alex_60:

вот пишут очевидцы

Маркс:

Нам уже не стОит удивляться Окончательно наш дуб готов Ведь ему теперь повсюду мнятся Ж**ы оккупантов из кустов

Victor Yang:

Перед тем как в универ попасть - нужно границу пройти. А для этого виза нужна сначала.

Victor Yang:

Я вот не смотрю федеральные каналы (да и вообще никакие каналы не смотрю) - и не знаю что там показывают. А ты откуда знаешь? Смотришь? Зачем?

Маркс:

Не знаю, что ж***ы решили И что им там снится опять Но вас за язык не тянули Дубом себя называть

Цитата:Эта те кто в милицейском отцеплении стоял?это как судить о неких событиях на митингах в России слушая рассказы митингующего))Что-то они тут всем не нравятсяЦитата:Дуб стоит и ухмылятьсяОт того что из постовНа него бузит форумная задницаОкупантка обгаженых кустовЦитата:Ну полякам не так это сложно сделатьЦитата:Чтобы лучше понимать советскую литературуНадо читать и антисоветскуюЦитата:И все как всегда и опять жеЗатеяв словестно игруСливается ж**а на лажеВ кусты убежав до ветрУ