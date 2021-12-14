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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:23
#4861
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Цитата:
drakon:
После 16 декабря,


вот пишут очевидцы
///в декабре 1986 года казахская молодежь,
«подстрекаемая националистическими элементами»
(в более поздних интерпретациях к ним добавляются «регионально-клановые группировки»),
вышла на улицы под националистическими,
сепаратистскими и прочими экстремистскими лозунгами
и вкупе с «хулиганствующими,
паразитическими и другими антиобщественными лицами»,
естественно, под влиянием алкоголя и наркотиков,
учинила крупномасштабные беспорядки.
То есть, напала на силы правопорядка и устроила поджоги и погромы//
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1760
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:26
#4862
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Цитата:
abaika95:
Я вам не скажу за весь наш форум
Но к таким вопросам я готов
Лучше того дуба пока нету
Раз другие там как ж***ы из кустов

Рерайт:
Нам уже не стОит удивляться
Окончательно наш дуб готов
Ведь ему теперь повсюду мнятся
Ж**ы оккупантов из кустов

Рерайт:
Раз он может удовлетворяться
Зрелищем горящих очагов
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:27
#4863
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Цитата:
alex_60:
другими антиобщественными лицами»,

А Назарбаев Н.А., рассказывает в своих -
интервью, что он стоял во главе этих -
колонн... :lol: :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14641
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:28
#4864
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Цитата:
abaika95:
Да это же сейчас в России делается Сразу через универ

Перед тем как в универ попасть - нужно границу пройти. А для этого виза нужна сначала.
Цитата:
abaika95:
Гитлера 24/7 не поливают грязью на федеральных каналах

Я вот не смотрю федеральные каналы (да и вообще никакие каналы не смотрю) - и не знаю что там показывают. А ты откуда знаешь? Смотришь? Зачем?
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1760
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:31
#4865
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Цитата:
abaika95:
За кустами пустых разговоров
Лбы расшибая об пни
Какие-то ж***ы решили
Что дубу снятся они

Не знаю, что ж***ы решили
И что им там снится опять
Но вас за язык не тянули
Дубом себя называть
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:53
#4866
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//Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин в кулуарах правительства рассказал о том, когда комплекс "Байтерек" будет переименован в "Назарбаевский старт" .//

знаю что есть площадка № 1 или «Гагаринский старт»
— пусковая площадка на космодроме «Байконур»,
с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал
космический корабль «Восток» с лётчиком-космонавтом
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 18:07
#4867
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Цитата:
alex_60:
вот пишут очевидцы

Эта те кто в милицейском отцеплении стоял?
это как судить о неких событиях на митингах в России слушая рассказы митингующего))
Что-то они тут всем не нравятся
Цитата:
Маркс:
Нам уже не стОит удивляться Окончательно наш дуб готов Ведь ему теперь повсюду мнятся Ж**ы оккупантов из кустов

Дуб стоит и ухмыляться
От того что из постов
На него бузит форумная задница
Окупантка обгаженых кустов
Цитата:
Victor Yang:
Перед тем как в универ попасть - нужно границу пройти. А для этого виза нужна сначала.

Ну полякам не так это сложно сделать
Цитата:
Victor Yang:
Я вот не смотрю федеральные каналы (да и вообще никакие каналы не смотрю) - и не знаю что там показывают. А ты откуда знаешь? Смотришь? Зачем?

Чтобы лучше понимать советскую литературу
Надо читать и антисоветскую
Цитата:
Маркс:
Не знаю, что ж***ы решили И что им там снится опять Но вас за язык не тянули Дубом себя называть

И все как всегда и опять же
Затеяв словестно игру
Сливается ж**а на лаже
В кусты убежав до ветрУ
Профайл
Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 18:28
#4868
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А где сегодня внучок? Что-то даже ни одного раза не написал! Наверное, по адвокатам бегает. Или на планёрке сказали жало прикусить.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14721
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 18:40
#4869
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абайка95 завтра на четыре дня в аул поедет,юрту свою проверять,
которую он в аренду сдает,
баранов пасти доверят наверное. хорошо ему будет на свежем воздухе,кымыза попьет.
красота.

[Исправлено: alex_60, 14.12.2021 - 18:41]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 19:43
#4870
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Цитата:
alex_60:
абайка95 завтра на четыре дня в аул поедет,юрту свою проверять,

Нее я На все выходные тут остаюсь
Баранов хватает
За углом юрты погремуха последит
Цитата:
alex_60:
свежем воздухе,кымыза попьет. красота.

Ты можешь тоже самое сделать
Выйти на улицу попить кефира и домой бежать
Красота)))
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1760
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 20:23
#4871
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Цитата:
abaika95:
Дуб стоит и ухмыляться
От того что из постов
На него бузит форумная задница
Окупантка обгаженых кустов

Очень радуется дуб
Сыплет одобрения
У него вместо мозгов
Куча удобрения
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1760
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 20:31
#4872
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Цитата:
abaika95:
И все как всегда и опять же
Затеяв словестно игру
Сливается ж**а на лаже
В кусты убежав до ветрУ

Давно всем известно про это
И мысль та затерта до дыр
Не выйдет из дуба поэта
Но выйдет хороший сортир.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
114
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 22:12
#4873
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Новости с полей.
Итоги года. Почти половина россиян признались в полном отсутствии сбережений. У 85% населения не хватит запасов, чтобы прожить без дохода больше, чем полгода.
Интересно в Казахстане как?
А сбережения на пол года не считаются что ли

[Исправлено: YESNO, 14.12.2021 - 22:14]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
709
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 22:25
#4874
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И в Казахстане так же.
Кредитов набрало не меньше половины населения. Тогда откуда у них могут быть сбережения?
Плюс алкаши, наркоманы, малооплачиваемые работники или больные разными тяжелыми заболеваниями...
Кстати, в тех же США ещё год назад у половины населения тоже не было хотя бы 500$ сбережений на черный день. То есть, зарплаты за 2-3 дня.
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
468
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 22:29
#4875
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Цитата:
abaika95:
До союза баян Сулу никому ничего не продавал? Как же мы без союза то жили вообще все?

А кому Баян-Сулу могло продать, до союза, коли его еще небыло, потому что ее (фабрику), при союзе же и построили.
И да, ты точно без союза, ни дня не можешь прожить, каждый день о нем пишешь и его упоминаешь.
Цитата:
111: Мне по барабану.. Я кыпшак.. Буду переть до конца..

Напомнило анекдот про тупого прапорщика
А чо думать, кидать нада...
Рс внесу лепту...

Я поэт зовусь Облайка,
от меня вам кучки. Знайка
вы меня, врядли прочитали бы.
Ну а так, читайте вы, все что
Наблев...ося...
Рсс
В каждом своем, так сказать, кгм...стихе,про так сказать, ...ж..у. Крепко видать она в евоной головенке сидит.
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