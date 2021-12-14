Отправлено: - 21:52

111:

Ссоциально ответственные люди, которые пользуются аптекой и тем не менее сту.

Елена Пикельная:

Большое, просто огромное спасибо пенсионерке, благодаря чьим стараниям закроется единственная аптека, которая шла навстречу покупателю и не сдирала с него три шкуры. Грамоту активной бабушке подпишет лично дьявол.

Вообще не понял,почему комментаторы поделили комерцев на добрых и злых, получается. На тех кто- для народа и всех остальных.Тогда, по логике, самые добрые, это организаторы финансовых пирамид, оне ж вабче хочут чтоб народ богатеть начал, а плохия дяди правоохранители, этому препятствуют, не дают народу богатеть.Цитата:И тем не менее, стукачи, при всём моем к ним неуважении, это другое, Марик!А то что ты имеешь, ввиду, это по воровским понятиям, западло сотрудничать с адиминстрацией, в любом варианте, тебе, как поборнику воровских законов должно быть хорошо известно, тыж по твоим словам, подписку им им дал о сотрудничестве.Цитата:Неожиданно для журналиста такая риторика, Облайка похоже заразил.