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≡ Повышение тарифа на питьевую воду обсудили в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43063
Повышение тарифа на питьевую воду обсудили в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 10:29
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Общественные слушания в ГКП «Костанай-Су» прошли в смешанном формате: руководство предприятия общалось с представителями департамента КРЕМ онлайн, но в кабинете присутствовали 5 потребителей.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
191
Re: Повышение тарифа на питьевую воду обсудили в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 10:29
#1
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вот инвестпрограммы таким образом и будут окупаться за счет повышения тарифов. А власти все стремятся создать привлекательность для инвесторов, в конечном итоге отдувается народ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6861
Re: Повышение тарифа на питьевую воду обсудили в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 14:44
#2
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Цена на воду низкая, пора бы уже подымать..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23576
Повышение тарифа на питьевую воду обсудили в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 14:47
#3
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Цитата:
111:
пора бы уже подымать..

Согласен - полностью... :lol: ;-)
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1409
Re: Повышение тарифа на питьевую воду обсудили в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 21:25
#4
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Начальнику на такси собирают, его же прав лишили.
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