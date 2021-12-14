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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:23
Цитата:
вот пишут очевидцы
///в декабре 1986 года казахская молодежь,
«подстрекаемая националистическими элементами»
(в более поздних интерпретациях к ним добавляются «регионально-клановые группировки»),
вышла на улицы под националистическими,
сепаратистскими и прочими экстремистскими лозунгами
и вкупе с «хулиганствующими,
паразитическими и другими антиобщественными лицами»,
естественно, под влиянием алкоголя и наркотиков,
учинила крупномасштабные беспорядки.
То есть, напала на силы правопорядка и устроила поджоги и погромы//
drakon:
После 16 декабря,
После 16 декабря,
вот пишут очевидцы
///в декабре 1986 года казахская молодежь,
«подстрекаемая националистическими элементами»
(в более поздних интерпретациях к ним добавляются «регионально-клановые группировки»),
вышла на улицы под националистическими,
сепаратистскими и прочими экстремистскими лозунгами
и вкупе с «хулиганствующими,
паразитическими и другими антиобщественными лицами»,
естественно, под влиянием алкоголя и наркотиков,
учинила крупномасштабные беспорядки.
То есть, напала на силы правопорядка и устроила поджоги и погромы//
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:26
Цитата:
Рерайт:
Нам уже не стОит удивляться
Окончательно наш дуб готов
Ведь ему теперь повсюду мнятся
Ж**ы оккупантов из кустов
Рерайт:
Раз он может удовлетворяться
Зрелищем горящих очагов
abaika95:
Я вам не скажу за весь наш форум
Но к таким вопросам я готов
Лучше того дуба пока нету
Раз другие там как ж***ы из кустов
Я вам не скажу за весь наш форум
Но к таким вопросам я готов
Лучше того дуба пока нету
Раз другие там как ж***ы из кустов
Рерайт:
Нам уже не стОит удивляться
Окончательно наш дуб готов
Ведь ему теперь повсюду мнятся
Ж**ы оккупантов из кустов
Рерайт:
Раз он может удовлетворяться
Зрелищем горящих очагов
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23576
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:27
Цитата:
А Назарбаев Н.А., рассказывает в своих -
интервью, что он стоял во главе этих -
колонн...
alex_60:
другими антиобщественными лицами»,
другими антиобщественными лицами»,
А Назарбаев Н.А., рассказывает в своих -
интервью, что он стоял во главе этих -
колонн...
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 14641
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:28
Цитата:
Перед тем как в универ попасть - нужно границу пройти. А для этого виза нужна сначала.
Цитата:
Я вот не смотрю федеральные каналы (да и вообще никакие каналы не смотрю) - и не знаю что там показывают. А ты откуда знаешь? Смотришь? Зачем?
abaika95:
Да это же сейчас в России делается Сразу через универ
Да это же сейчас в России делается Сразу через универ
Перед тем как в универ попасть - нужно границу пройти. А для этого виза нужна сначала.
Цитата:
abaika95:
Гитлера 24/7 не поливают грязью на федеральных каналах
Гитлера 24/7 не поливают грязью на федеральных каналах
Я вот не смотрю федеральные каналы (да и вообще никакие каналы не смотрю) - и не знаю что там показывают. А ты откуда знаешь? Смотришь? Зачем?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:31
Цитата:
Не знаю, что ж***ы решили
И что им там снится опять
Но вас за язык не тянули
Дубом себя называть
abaika95:
За кустами пустых разговоров
Лбы расшибая об пни
Какие-то ж***ы решили
Что дубу снятся они
За кустами пустых разговоров
Лбы расшибая об пни
Какие-то ж***ы решили
Что дубу снятся они
Не знаю, что ж***ы решили
И что им там снится опять
Но вас за язык не тянули
Дубом себя называть
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 15:53
//Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин в кулуарах правительства рассказал о том, когда комплекс "Байтерек" будет переименован в "Назарбаевский старт" .//
знаю что есть площадка № 1 или «Гагаринский старт»
— пусковая площадка на космодроме «Байконур»,
с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал
космический корабль «Восток» с лётчиком-космонавтом
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.
знаю что есть площадка № 1 или «Гагаринский старт»
— пусковая площадка на космодроме «Байконур»,
с которой 12 апреля 1961 года впервые в мире стартовал
космический корабль «Восток» с лётчиком-космонавтом
Юрием Алексеевичем Гагариным на борту.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 18:07
Цитата:
Эта те кто в милицейском отцеплении стоял?
это как судить о неких событиях на митингах в России слушая рассказы митингующего))
Что-то они тут всем не нравятся
Цитата:
Дуб стоит и ухмыляться
От того что из постов
На него бузит форумная задница
Окупантка обгаженых кустов
Цитата:
Ну полякам не так это сложно сделать
Цитата:
Чтобы лучше понимать советскую литературу
Надо читать и антисоветскую
Цитата:
И все как всегда и опять же
Затеяв словестно игру
Сливается ж**а на лаже
В кусты убежав до ветрУ
alex_60:
вот пишут очевидцы
вот пишут очевидцы
Эта те кто в милицейском отцеплении стоял?
это как судить о неких событиях на митингах в России слушая рассказы митингующего))
Что-то они тут всем не нравятся
Цитата:
Маркс:
Нам уже не стОит удивляться Окончательно наш дуб готов Ведь ему теперь повсюду мнятся Ж**ы оккупантов из кустов
Нам уже не стОит удивляться Окончательно наш дуб готов Ведь ему теперь повсюду мнятся Ж**ы оккупантов из кустов
Дуб стоит и ухмыляться
От того что из постов
На него бузит форумная задница
Окупантка обгаженых кустов
Цитата:
Victor Yang:
Перед тем как в универ попасть - нужно границу пройти. А для этого виза нужна сначала.
Перед тем как в универ попасть - нужно границу пройти. А для этого виза нужна сначала.
Ну полякам не так это сложно сделать
Цитата:
Victor Yang:
Я вот не смотрю федеральные каналы (да и вообще никакие каналы не смотрю) - и не знаю что там показывают. А ты откуда знаешь? Смотришь? Зачем?
Я вот не смотрю федеральные каналы (да и вообще никакие каналы не смотрю) - и не знаю что там показывают. А ты откуда знаешь? Смотришь? Зачем?
Чтобы лучше понимать советскую литературу
Надо читать и антисоветскую
Цитата:
Маркс:
Не знаю, что ж***ы решили И что им там снится опять Но вас за язык не тянули Дубом себя называть
Не знаю, что ж***ы решили И что им там снится опять Но вас за язык не тянули Дубом себя называть
И все как всегда и опять же
Затеяв словестно игру
Сливается ж**а на лаже
В кусты убежав до ветрУ
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 975
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 18:28
А где сегодня внучок? Что-то даже ни одного раза не написал! Наверное, по адвокатам бегает. Или на планёрке сказали жало прикусить.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 18:40
абайка95 завтра на четыре дня в аул поедет,юрту свою проверять,
которую он в аренду сдает,
баранов пасти доверят наверное. хорошо ему будет на свежем воздухе,кымыза попьет.
красота.
[Исправлено: alex_60, 14.12.2021 - 18:41]
которую он в аренду сдает,
баранов пасти доверят наверное. хорошо ему будет на свежем воздухе,кымыза попьет.
красота.
[Исправлено: alex_60, 14.12.2021 - 18:41]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11515
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 19:43
Цитата:
Нее я На все выходные тут остаюсь
Баранов хватает
За углом юрты погремуха последит
Цитата:
Ты можешь тоже самое сделать
Выйти на улицу попить кефира и домой бежать
Красота)))
alex_60:
абайка95 завтра на четыре дня в аул поедет,юрту свою проверять,
абайка95 завтра на четыре дня в аул поедет,юрту свою проверять,
Нее я На все выходные тут остаюсь
Баранов хватает
За углом юрты погремуха последит
Цитата:
alex_60:
свежем воздухе,кымыза попьет. красота.
свежем воздухе,кымыза попьет. красота.
Ты можешь тоже самое сделать
Выйти на улицу попить кефира и домой бежать
Красота)))
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 20:23
Цитата:
Очень радуется дуб
Сыплет одобрения
У него вместо мозгов
Куча удобрения
abaika95:
Дуб стоит и ухмыляться
От того что из постов
На него бузит форумная задница
Окупантка обгаженых кустов
Дуб стоит и ухмыляться
От того что из постов
На него бузит форумная задница
Окупантка обгаженых кустов
Очень радуется дуб
Сыплет одобрения
У него вместо мозгов
Куча удобрения
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 14.12.21 - 20:31
Цитата:
Давно всем известно про это
И мысль та затерта до дыр
Не выйдет из дуба поэта
Но выйдет хороший сортир.
abaika95:
И все как всегда и опять же
Затеяв словестно игру
Сливается ж**а на лаже
В кусты убежав до ветрУ
И все как всегда и опять же
Затеяв словестно игру
Сливается ж**а на лаже
В кусты убежав до ветрУ
Давно всем известно про это
И мысль та затерта до дыр
Не выйдет из дуба поэта
Но выйдет хороший сортир.
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