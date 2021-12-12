Отправлено: - 17:34

Маркс:

Чтобы послать деньги в Россию, их нужно сначала купить на заработанные здесь тенге.

serg kost:

Ты это считаешь нормальным? Какая-то больная логика у тебя.

serg kost:

Не с чего платить? Про твои квартиры тоже форумчане хотели услышать? Как и про КНБ?

serg kost:

Экспорт капитала? Ты не в курсе?

Цитата:Ну вообще то сейчас не 95 год и послать некую сумму можно не конвертируя валюту наличкойНо даже так когда ты покупаешь рубли ты не оплачиваешь налог для РоссииНо ты покупаешь российскую валюту которая идёт на оплату Майбахов генералов северокавказского НикарагуаТенге то он заработал тутСвоим трудом для себя и личных тратО чем и была изначальна речь но Маркс как всегда все понапутал и выдал критику политической экономииЦитата:Я считаю это фактомА ты эти факты не видешь и строишь домыслыЦитата:Квартиры в Челябинске я в кнб что ещё форумчанам надо узнать? В каком отделе? Отдел по заграничной недвижимостиЦитата:О чем и речь но вы с Марксом не умеете это пониматьКогда ты заработал тенге и послал их в Россию а Россия твои тенге послала диктатору восточноевропейского Конго чтобы он купил себе вертолетТо в этом случае ты лично оплачиваешь вертолеты картошкиному генералиссимусуМожешь радоваться)