Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43063
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости?
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11515
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 17:34
Цитата:
Ну вообще то сейчас не 95 год и послать некую сумму можно не конвертируя валюту наличкой
Но даже так когда ты покупаешь рубли ты не оплачиваешь налог для России
Но ты покупаешь российскую валюту которая идёт на оплату Майбахов генералов северокавказского Никарагуа
Тенге то он заработал тут
Своим трудом для себя и личных трат
О чем и была изначальна речь но Маркс как всегда все понапутал и выдал критику политической экономии
Цитата:
Я считаю это фактом
А ты эти факты не видешь и строишь домыслы
Цитата:
Квартиры в Челябинске я в кнб что ещё форумчанам надо узнать? В каком отделе? Отдел по заграничной недвижимости
Цитата:
О чем и речь но вы с Марксом не умеете это понимать
Когда ты заработал тенге и послал их в Россию а Россия твои тенге послала диктатору восточноевропейского Конго чтобы он купил себе вертолет
То в этом случае ты лично оплачиваешь вертолеты картошкиному генералиссимусу
Можешь радоваться)
Маркс:
Чтобы послать деньги в Россию, их нужно сначала купить на заработанные здесь тенге.
Чтобы послать деньги в Россию, их нужно сначала купить на заработанные здесь тенге.
Ну вообще то сейчас не 95 год и послать некую сумму можно не конвертируя валюту наличкой
Но даже так когда ты покупаешь рубли ты не оплачиваешь налог для России
Но ты покупаешь российскую валюту которая идёт на оплату Майбахов генералов северокавказского Никарагуа
Тенге то он заработал тут
Своим трудом для себя и личных трат
О чем и была изначальна речь но Маркс как всегда все понапутал и выдал критику политической экономии
Цитата:
serg kost:
Ты это считаешь нормальным? Какая-то больная логика у тебя.
Ты это считаешь нормальным? Какая-то больная логика у тебя.
Я считаю это фактом
А ты эти факты не видешь и строишь домыслы
Цитата:
serg kost:
Не с чего платить? Про твои квартиры тоже форумчане хотели услышать? Как и про КНБ?
Не с чего платить? Про твои квартиры тоже форумчане хотели услышать? Как и про КНБ?
Квартиры в Челябинске я в кнб что ещё форумчанам надо узнать? В каком отделе? Отдел по заграничной недвижимости
Цитата:
serg kost:
Экспорт капитала? Ты не в курсе?
Экспорт капитала? Ты не в курсе?
О чем и речь но вы с Марксом не умеете это понимать
Когда ты заработал тенге и послал их в Россию а Россия твои тенге послала диктатору восточноевропейского Конго чтобы он купил себе вертолет
То в этом случае ты лично оплачиваешь вертолеты картошкиному генералиссимусу
Можешь радоваться)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11515
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 17:36
Цитата:
Ты бы сразу сказал что ты гуглить не умеешь я бы тебя пожалел тогда)
serg kost:
Загуглил. Нет ничего по теме.
Загуглил. Нет ничего по теме.
Ты бы сразу сказал что ты гуглить не умеешь я бы тебя пожалел тогда)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23576
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 17:46
Цитата:
Чем тебе не нравится Казавтопром?...
Kairat stayer:
повторно зайдя через переднюю дверь.
повторно зайдя через переднюю дверь.
Чем тебе не нравится Казавтопром?...
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 708
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 17:55
Цитата:
Цитата:
Вот и я о том же. РФ даёт кредиты, которые нужно возвращать, и РБ исправно их выплачивает с процентами.
Плюс продаёт нефть по внутренним ценам Союзного Государства.
А РБ выращивает для РФ недорогие и полезные продукты.
Абайка же сказал, что РФ содержит автобусы РБ. Соврал, похоже.Цитата:
По ППС у РФ 30431 долл на душу, у РБ 21467. И то как считать. В РБ намного меньше собачьих парикмахеров и прочих паразитов которые добавляют ВВП.
Kairat stayer:
выделение Минску свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки нефти в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т.
выделение Минску свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки нефти в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т.
Цитата:
Kairat stayer:
Продукты экспортируемые качественные, они ГОСТ советские сохранили
Продукты экспортируемые качественные, они ГОСТ советские сохранили
Вот и я о том же. РФ даёт кредиты, которые нужно возвращать, и РБ исправно их выплачивает с процентами.
Плюс продаёт нефть по внутренним ценам Союзного Государства.
А РБ выращивает для РФ недорогие и полезные продукты.
Абайка же сказал, что РФ содержит автобусы РБ. Соврал, похоже.Цитата:
Kairat stayer:
В настоящее время ВВП Белоруси на душу населения составляет 7,03 тыс. долларов США. Соответственно РФ равна 11,27 тыс. долларов США.
В настоящее время ВВП Белоруси на душу населения составляет 7,03 тыс. долларов США. Соответственно РФ равна 11,27 тыс. долларов США.
По ППС у РФ 30431 долл на душу, у РБ 21467. И то как считать. В РБ намного меньше собачьих парикмахеров и прочих паразитов которые добавляют ВВП.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 708
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 18:08
Цитата:
Это не факт, а нарушение графика движения, который должен соблюдаться по договору.Цитата:
Ну в каком КНБ ты "работаешь", все уже в курсе. Квартиры из той же оперы.
Цитата:
А что в этом плохого, если моя родня в РБ нормально живёт с этих моих денег? Только ты от этого страдаешь, ну да не велика потеря.
abaika95:
Я считаю это фактом
Я считаю это фактом
Это не факт, а нарушение графика движения, который должен соблюдаться по договору.Цитата:
abaika95:
форумчанам надо узнать? В каком отделе? Отдел по заграничной недвижимости
форумчанам надо узнать? В каком отделе? Отдел по заграничной недвижимости
Ну в каком КНБ ты "работаешь", все уже в курсе. Квартиры из той же оперы.
Цитата:
Россия твои тенге послала диктатору восточноевропейского Конго
А что в этом плохого, если моя родня в РБ нормально живёт с этих моих денег? Только ты от этого страдаешь, ну да не велика потеря.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 2446
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 18:17
Цитата:
Скрытые никто не возвращает, из официальных долгов, недавно и месяца не прошло простили. Там и другим странам простили, щедрая душа Россия.
serg kost:
Вот и я о том же. РФ даёт кредиты, которые нужно возвращать, и РБ исправно их выплачивает с процентами.
Вот и я о том же. РФ даёт кредиты, которые нужно возвращать, и РБ исправно их выплачивает с процентами.
Скрытые никто не возвращает, из официальных долгов, недавно и месяца не прошло простили. Там и другим странам простили, щедрая душа Россия.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6861
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 18:52
Цитата:
Прикручивание колес, если по простому .
drakon:
нравится Казавтопром?
нравится Казавтопром?
Прикручивание колес, если по простому .
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 113
Re: Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский...
Отправлено: 14.12.21 - 20:06
Новые Костанайские автобусы.
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 20:10
Цитата:
Абсолютно нет никакой разницы между налом и безналом. Деньги это товар, а покупая импортный товар, ты в любом случае поддерживаешь иностранную экономику. А дальше простой логичный вывод: если это иностранное государство даёт деньги белоруссам на автобусы, то в этих автобусах будет и частичка твоего труда. В этих вопросах компетентны даже жёлуди, взрослым дубам должно быть стыдно не знать простых экономических истин и нести какой-то бред про посылаемые в Конго тенге.
Откажись от всего импортного, погаси свет и ступай в степь дышать бесплатным морозным воздухом. Да, одежду и обувь тоже придется оставить.
abaika95:
Ну вообще то сейчас не 95 год и послать некую сумму можно не конвертируя валюту наличкой
Ну вообще то сейчас не 95 год и послать некую сумму можно не конвертируя валюту наличкой
Абсолютно нет никакой разницы между налом и безналом. Деньги это товар, а покупая импортный товар, ты в любом случае поддерживаешь иностранную экономику. А дальше простой логичный вывод: если это иностранное государство даёт деньги белоруссам на автобусы, то в этих автобусах будет и частичка твоего труда. В этих вопросах компетентны даже жёлуди, взрослым дубам должно быть стыдно не знать простых экономических истин и нести какой-то бред про посылаемые в Конго тенге.
Откажись от всего импортного, погаси свет и ступай в степь дышать бесплатным морозным воздухом. Да, одежду и обувь тоже придется оставить.
Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 14.12.21 - 20:13
Цитата:
Как же тебя понимать, коли ты несёшь околесицу.
abaika95:
О чем и речь но вы с Марксом не умеете это понимать
О чем и речь но вы с Марксом не умеете это понимать
Как же тебя понимать, коли ты несёшь околесицу.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать