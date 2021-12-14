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Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43063
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 17:39
Аптека «Halyk Arzan Pharm» открылась в областном центре в конце сентября. Известна тем, что цены на многие препараты здесь установлены ниже, чем в других аптеках города. Однако за три месяца работы на нее поступило уже несколько жалоб.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6861
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 14.12.21 - 17:39
Ссоциально ответственные люди, которые пользуются аптекой и тем не менее сту..., очень социально ответственны к этой аптеке..
Кого то мне это напоминает..
Дурдом это точно..
Кого то мне это напоминает..
Дурдом это точно..
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 536
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 14.12.21 - 18:23
Большое, просто огромное спасибо пенсионерке, благодаря чьим стараниям закроется единственная аптека, которая шла навстречу покупателю и не сдирала с него три шкуры. Грамоту активной бабушке подпишет лично дьявол.
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 14.12.21 - 18:31
Цитата:
Елена Пикельная:
Грамоту активной бабушке подпишет лично дьявол.
Грамоту активной бабушке подпишет лично дьявол.
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 14.12.21 - 18:40
Сочувствую предпринимателю,когда то и мне за несколько бутылок бонусной водки без документов , выписали штраф 250000.
И напрасно ходил я по нур отанам,судам и адвокатам которые написали мне пламенную речь всего за 15000,а прокурор от которого я ждал защиты, тот самый с усами,который потом сам попал под следствие,сказал "ты злостный нарушитель и никакого снисхождения быть не может,штраф и точка.
Заплатил я конечно по тем временам огромные 250000,хотя и было это первое нарушение ,но всем плевать,надо было содрать штраф любой ценой,тогда многие попали.
И напрасно ходил я по нур отанам,судам и адвокатам которые написали мне пламенную речь всего за 15000,а прокурор от которого я ждал защиты, тот самый с усами,который потом сам попал под следствие,сказал "ты злостный нарушитель и никакого снисхождения быть не может,штраф и точка.
Заплатил я конечно по тем временам огромные 250000,хотя и было это первое нарушение ,но всем плевать,надо было содрать штраф любой ценой,тогда многие попали.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6861
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 18:49
Вот так вот..
Кто то тут и на НГ так же в суд грозится подать..
По моему у нас пошел перебор, с сссоциальной ответственностью..
Кто то тут и на НГ так же в суд грозится подать..
По моему у нас пошел перебор, с сссоциальной ответственностью..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 760
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 14.12.21 - 19:16
с таким судом тикать надо отседова
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 535
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 14.12.21 - 19:31
Цитата:
А при чем тут бабушка . если "ТОО «Halyk Arzan Pharm» наказано за нарушение ст. 1 ч. 426 КоАП РК штрафом в размере 379 210 тенге. Следующая жалоба повлечет для ТОО приостановление действия лицензии."
Елена Пикельная:
активной бабушке подпишет лично дьявол.
активной бабушке подпишет лично дьявол.
А при чем тут бабушка . если "ТОО «Halyk Arzan Pharm» наказано за нарушение ст. 1 ч. 426 КоАП РК штрафом в размере 379 210 тенге. Следующая жалоба повлечет для ТОО приостановление действия лицензии."
Я
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.11.19
- Сообщений:
- 535
Re: Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге...
Отправлено: 14.12.21 - 19:40
Сколько можно закрывать глаза на хамское обращение с собой любимым ? Сегодня возник вопрос : " Для чего консьержами в ДВД держат молодых парней ?"
Ведь они ж элементарного не знают . Фамилию написали с ошибкой, хотя списывали её с удостоверения , продержали полчаса в накопителе , чтобы затем отправить в другую проходную. Да любая пенсионерка сделала б это качественнее. А уж как автомат там меряет температуру -- это " нарочно не придумаешь "
Ведь они ж элементарного не знают . Фамилию написали с ошибкой, хотя списывали её с удостоверения , продержали полчаса в накопителе , чтобы затем отправить в другую проходную. Да любая пенсионерка сделала б это качественнее. А уж как автомат там меряет температуру -- это " нарочно не придумаешь "
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 843
Аптеку ТОО «Halyk Arzan Pharm» оштрафовали на 379 210 тенге по жалобе пенсионерки в Костанае
Отправлено: 14.12.21 - 20:07
Какие у нас "продвинутые" пенсионеры оказывается!?)) Я к примеру, перед покупкой лекарств на приличную сумму, узнаю их цену в разных аптеках (как правило это всего две сети в городе) и беру там, где выгоднее. Слышал я конечно о перечне лекарств по предельным ценам, но не видел его ни разу и уж тем более не сравнивал цены из него с аптечными. Видимо нужно поучиться у "продвинутых" пенсионеров.)) Владельцу аптеки думаю уже нужно оформлять новую лицензию, т.к. ещё одна жалоба не заставит себя долго ждать...
[Исправлено: KOS77, 14.12.2021 - 19:08]
[Исправлено: KOS77, 14.12.2021 - 19:08]
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