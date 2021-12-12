Новые автобусы Костаная или кто хочет вспомнить Советский союз
Отправлено: 12.12.21 - 14:01
Вот они новые автобусы в час пик. Ничем не лучше и не хуже остальных. Это еще город, я представляю как на 102 маршруте ездить люди будут. Не проще ли делать автобусы новые большнй вместимости? Читать новость
serg kost: Вот сейчас еду в маршруте №2. Ждал 15 минут. Автобусы других маршрутов не проходили совсем
Вот сейчас выходил с кафе на Каз французском центре Подъезжает битком набитый новый автобус тройка,люди чуть ли с окон не выпадают На остановке ещё человек 7 хочет зайти но уже физически не протиснуться Автобус уезжает Пассажиры матерятся Думаю ну щас бы видел это главный по цифре 3,14 Юджин позлорадствовал бы Двух минут не проходит из за угла выруливает мерс пустой и тоже тройка... Тоесть они пустили на вечер две машины друг за другом новый и старый автобусы но никого не оповестили что они друг за другом едут и все набились как селёдки в новый)) И-ироничное издевательство Цитата:
serg kost: Белорусы удивлялись, что у нас городской транспорт частный. У них только
А белорусы не удивляются что им этот транспорт Россия оплачивает? И вообще всю страну? Вот жителям чб наверно удивительно,едут в грязной маршрутке битком зато в стране которую они купили автобусы пустые и каждые 2 минуты)) Цитата:
таноми52: Что Вы,yudjin! Какой детский сад! Он же две диссертации защитил и Ницше в подлиннике читает
Три уже И Рикардо на корейском Цитата:
111: Для государства это убыточно в любом случае..
Все оплачено Серегой Он сыну послал денюжку в Россию тот за учебу заплатил Эта денюжка ушла в Белорусь на оплату автобусов)
alex_60: зачем отбирать. пусть городские власти закупят новые мерседесы и маны штук двести. будет муниципальный транспорт.
Вот тогда и проезд сразу будет стоит 250-300тнг,самим работать-это вам не частников напрягать,да и не смогут они работать,разворуют всё по привычке. У нас хоть что-нибудь государственное есть,нормально функционирующие?
abaika95: Подъезжает битком набитый новый автобус тройка,люди чуть ли с окон не выпадают На остановке ещё человек 7 хочет зайти но уже физически не протиснуться Автобус уезжает Пассажиры матерятся Двух минут не проходит из за угла выруливает мерс пустой и тоже тройка...
А сложить 2+2 мозгов у тебя не хватает? Первый автобус сильно опоздал. Набрал битком людей. Второй пришёл на остановку вовремя, а может чуть раньше графика, а все уехали на первом. Я еще похлеще видел в Экибастузе в 1987 году. Тогда на моих глазах подряд за 2 минуты прошли 4! Икаруса-гармошки с маршрута №22. Я ждал другой маршрут, поэтому всё видел. Цитата:
abaika95: А белорусы не удивляются что им этот транспорт Россия оплачивает?
Не удивляются. Потому что ты им об этом не рассказывал. У тебя есть разбивка по статьям бюджета РБ? Сколько автобусов оплачивает им Россия? Сколько денег даёт на топливо, запчасти и з/п водителей? А может, Россия оплачивает не транспорт, а что-то другое? Или РБ оплачивает у себя своё с/х, а потом дешёвыми продуктами снабжает Россию? Цитата:
abaika95: Все оплачено Серегой Он сыну послал денюжку в Россию тот за учебу заплатил
Время летит, более 20-25 тому назад разрабатывал план-сценарий проведения командно-штабных и тактико-специальных учений. В последних сам непосредственное участие принимал в качестве главного наблюдателя за действиями задействованных сил и средств.
abaika95: Ты послал ему денег на житье бытье а в России различными налогами на товар их у него вытянули,и послали часть в Москву часть в Чечню а часть в Белоруссию))
Так он российские деньги купил на заработанные тенге, значит это мы своими деньгами оплачиваем Чечню и Белоруссию. Боюсь даже представить, сколько стран мы еще поддерживаем своими собственными средствами, заработанными здесь непосильным трудом.
serg kost: А сложить 2+2 мозгов у тебя не хватает? Первый автобус сильно опоздал. Набрал битком людей. Второй пришёл на остановку вовремя, а может чуть раньше графика, а все уехали на первом.
– Я не смогла залезть в новую «тройку», потому что она была битком набита в час-пик, – рассказала «НК» Ольга Крытко. – Но радует, что ровно через три минуты пришла большая «тройка». ИП «Брунер» предусмотрел, что в 18:00 все желающие не уедут на новой технике и сразу пустил второй автобус на подмогу. На нем я поехала домой.
Ну вот и подтверждение А тебе вот такой маленький ликбез раз ты любитель ездить на автобусе то надеюсь ты не просто в окно смотришь мечтая о карьере режиссера а подмечаешь иногда что если один автобус опаздывает то он несётся на конечную иногда не останавливаясь на остановках если не видит там людей а тот автобус что не торопится ловит все светофоры и на остановках стоит минут по 10...
Цитата:
serg kost: У тебя домыслы, как всегда. А я на автобусах часто езжу.
Ездить это одно а анализировать процессы другое Цитата:
serg kost: Значит, про финансирование Россией общественного транспорта РБ у тебя ничего нет. Соврал.
Гугли будет тебе счастье познания Цитата:
serg kost: Когда-нибудь может и нас в Союзное Государство примут. Будет и нас Россия подкармливать.
Зачем? Чтобы Россия ещё больше возмущались? Мы и сами можем жить,мы не Белоруссия Цитата:
serg kost: Я ему послал только 10 тыс рублей на день рождения
Ну ты папаша конечно
Цитата:
serg kost: Ты со своих квартир в Челябинске платишь налоги? Или нелегально сдаешь? А может, и нет этих квартир?
Неа не плачу Ещё бы я налоги в России платил,делать нечего Цитата:
Маркс: Так он российские деньги купил на заработанные тенге, значит это мы своими деньгами оплачиваем
Вроде Маркс а в экономике не силен как Макс в языках Он заработал деньги своим трудом (наверно) Тут,они уже его и он часть оставляет себе тратя здесь налоги различные и часть посылает в Россию где с них уже сдирают налог,который идёт на оплату вертолетов для диктатора восточноевропейского Конго и на майбахи генералам северокавказского Никарагуа
Чтобы послать деньги в Россию, их нужно сначала купить на заработанные здесь тенге. Это то же самое, что купить телевизоры в Корее и обеспечить корейским гражданам рабочие места. Или купить мерседес и обеспечить работой сограждан Дракона. Вроде бы абайка, а уровень деградации и тормознутости как у маздая 95-го.
abaika95: если один автобус опаздывает то он несётся на конечную иногда не останавливаясь на остановках если не видит там людей а тот автобус что не торопится ловит все светофоры и на остановках стоит минут по 10...
Ты это считаешь нормальным? Какая-то больная логика у тебя.
Цитата:
abaika95: анализировать процессы другое
А чего же не анализируешь? Цитата:
abaika95: Неа не плачу Ещё бы я налоги в России платил,делать нечего
Не с чего платить? Про твои квартиры тоже форумчане хотели услышать? Как и про КНБ?
За Белорусь неоднократно на форуме отмечали, что субсидируется Россией. РБК в 2017 году отмечала: МВФ в сентябре 2016 года оценивал общую поддержку белорусской экономики со стороны России в $106 млрд только за период 2005–2015 годов, или около $9,7 млрд в год.
В тот период пресс служба Кремля отмечала:
В качестве примера пресс-служба Кремля привела выделение Минску свыше $6 млрд кредитов по разным направлениям и ежегодные беспошлинные поставки нефти в период с 2011 по 2015 год в объеме от 18 млн до 23 млн т. «Всего наш российский бюджет в этот период недополучил $22,3 млрд. Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой нашего союзного белорусского государства», — говорилось в заявлении (ссылка ниже).
Понятно, что Белорусь дотационный регион и далее будет таким. Продукты экспортируемые качественные, они ГОСТ советские сохранили, при этом на себестоимость туда заведомо вложены скрытые выделяемые средства. Сырую нефть перерабатывают, конечные продукты оставляют себе и на экспорт напрвяляют, доходы. Газ по сниженным ценам приобретают.
Мы же помним обоюдные претензии со стороны Батьки и Кремля по ценам на нефть и газ, последние даже в обход РФ Батька покупал. Тогда Батька был рукопожатым в Еропе, в настоящее время нет, после подавления массовых митингов, с историей связанной с задержанием Р.Протасеевича.
Кайрат стайер: На мой взгляд, как отмечали выше этот год для Белоруссии трудный и решающий, экономика которых субсидируется РФ. Пока не известно будет тесная интеграция или нет. Если в перспективе будет, тогда ихнее нынешнее ВВП 6,13 нужно будет подтягивать до ВВП РФ, вливать дополнительно средства, посмотрим.
Kairat stayer: Пока не известно будет тесная интеграция или нет. Если в перспективе будет, тогда ихнее нынешнее ВВП 6,13 нужно будет подтягивать до ВВП РФ, вливать дополнительно средства, посмотрим.
На мой взгляд, полноценной тесной интеграции пока нет, не организованы наднациональные органы. В настоящее время ВВП Белоруси на душу населения составляет 7,03 тыс. долларов США. Соответственно РФ равна 11,27 тыс. долларов США.
По теме сегодня утром специально протестировал новый автобус. Сел на тройку с остановки КЖБИ, нужно было доехать до остановки БУМ, по моему так называется, район наримановского рынка. В автобусе раположился на сиденье расположенное на задней площадке. Проход действительно уский, народу было много. После остановки Дорожная полиция начал продвигатся к валидатору находящемуся возле водителя, чтобы оплатить за проезд. Уже непосредственно к остановке БУМ, продвинулся только к двери который находиться в середине салона. После чего, попросил граждан выйти на улицу, благо люди вышли. Затем сам вышел на улицу из автобуса и оплатил с использованием платёжной карты, повторно зайдя через переднюю дверь.
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