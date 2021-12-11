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≡ «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
43061
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 16:35
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Сегодня, 11 декабря, корреспондент «НГ» провел небольшой «тест-драйв» новых автобусов, которые были собраны на костанайском заводе. ТОО "Жарык Жол-1" пока выпустило на линию один такой автобус на маршрут №24. Во время тестирования автобуса корреспондент проехал на нем, узнал мнение пассажира и водителя.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7972
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 22:24
#15
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Цитата:
arman_kst:
А так могли бы посмотреть опыт Европы,

Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.


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Ильяс
§ Ильяс
(Пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
16
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 23:44
#16
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Что не делает дурак - всё он делает не так.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1386
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 13.12.21 - 09:37
#17
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на кой ляд четыре ряда сидений и узкий проход? зачем в маленьком автобусе столько сидячих мест в которые не протиснуться? :-x
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11513
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 13.12.21 - 13:50
#18
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Цитата:
yudjin:
Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.

Да удобные автобусы
Ими проспект перекрывать удобно при митингах против батьки))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
11513
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 13.12.21 - 13:55
#19
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Цитата:
yudjin:
Я давно говорил про позорный парадокс... в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались...

Мда
Каждый мнит себя стратегом и лидером общественного мнения
К нему прислушались)))
Цитата:
arman_kst:
Плохие автобусы. Чиновники никогда не покупают себе Матизы, ведь их возить будет

Надо было самокаты пустить
Тогда ты бы точно доволен был)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
23575
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 13.12.21 - 13:56
#20
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Цитата:
abaika95:
Ими проспект перекрывать удобно

абайка, тебя чёт долго - небыло?... :lol: ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
6857
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 13.12.21 - 13:58
#21
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Автобусы конечно, я не катался, но вроде бы по хуже, чем когда тотгородские в Советах..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
14720
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 13.12.21 - 14:15
#22
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Цитата:
yudjin:
.. в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались..


вот пишут
//в город привезли 50 единиц техники марки SAZ модели LE60 (собраны на заводе «СарыаркаАвтоПром» , которые приобрело АО «СПК «Тобол» ///

вот и пойми.
в город Костанай ПРИВЕЗЛИ автобусы СОБРАННЫЕ в Костанае.

[Исправлено: alex_60, 13.12.2021 - 14:18]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1246
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 14.12.21 - 15:25
#23
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Цитата:
alex_60:
вот ни разу в жизни не видел в автобусе инвалидов в инвалидной коляске.


Не удивительно! На наших высокопольных автобусах ехать инвалиду - это примерно сопоставимо с испытанием для спецназа по физической нагрузке. Для начала встань с коляски, затем тащи себя внутрь руками держась за поручни (по высоким ступеням!). И не забывай тащить коляску за собой!Цитата:


Добринцофф: Мне кажется, что компактные размеры наоборот преимущество такого автобуса


Только при этом интервалы заявленные в 5-7 минут нужно соблюдать. Люди жалуются, что интервал также не соблюдают и если раньше приходил большой забитый автобус, в который как-то можно втиснуться, то теперь шансов меньше. Ждут следующего в надежде, что там будет место.

[Исправлено: Тот самый, 14.12.2021 - 15:33]
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1246
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 14.12.21 - 15:32
#24
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Цитата:
лимон:
на кой ляд четыре ряда сидений и узкий проход? зачем в маленьком автобусе столько сидячих мест в которые не протиснуться?


Потому что не городской это автобус. В городских в передней части по 1 сиденью по краям, а остальные места для стоячих и много поручней горизонтальных и/или петли висят. А тут горизонтальная труба мало того, что под потолком, так ещё и над пассажирами - очень вряд ли, что большинство туда дотянется да и не для этого она сделана.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
1246
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 14.12.21 - 15:37
#25
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Цитата:
yudjin:
Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.


Когда-то и у нас всё было неплохо с автобусами - можно сравнивать с собой в прошлом. Наши двухэтажные даблдеккеры на 18-м маршруте хвалили где-то в лайжурнале проезжие путешественники. Мне тоже всегда они нравились, зашёл на второй этаж и едешь спокойно до центра - никто тебе в макушку не дышит :lol:

[Исправлено: Тот самый, 14.12.2021 - 15:39]
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