Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 43061
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 16:35
Сегодня, 11 декабря, корреспондент «НГ» провел небольшой «тест-драйв» новых автобусов, которые были собраны на костанайском заводе. ТОО "Жарык Жол-1" пока выпустило на линию один такой автобус на маршрут №24. Во время тестирования автобуса корреспондент проехал на нем, узнал мнение пассажира и водителя.
Читать новость
Читать новость
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7972
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 11.12.21 - 22:24
Цитата:
Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.
arman_kst:
А так могли бы посмотреть опыт Европы,
А так могли бы посмотреть опыт Европы,
Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 16
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 11.12.21 - 23:44
Что не делает дурак - всё он делает не так.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1386
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 13.12.21 - 09:37
на кой ляд четыре ряда сидений и узкий проход? зачем в маленьком автобусе столько сидячих мест в которые не протиснуться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11513
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 13.12.21 - 13:50
Цитата:
Да удобные автобусы
Ими проспект перекрывать удобно при митингах против батьки))
yudjin:
Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.
Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.
Да удобные автобусы
Ими проспект перекрывать удобно при митингах против батьки))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 11513
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 13.12.21 - 13:55
Цитата:
Мда
Каждый мнит себя стратегом и лидером общественного мнения
К нему прислушались)))
Цитата:
Надо было самокаты пустить
Тогда ты бы точно доволен был)
yudjin:
Я давно говорил про позорный парадокс... в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались...
Я давно говорил про позорный парадокс... в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались...
Мда
Каждый мнит себя стратегом и лидером общественного мнения
К нему прислушались)))
Цитата:
arman_kst:
Плохие автобусы. Чиновники никогда не покупают себе Матизы, ведь их возить будет
Плохие автобусы. Чиновники никогда не покупают себе Матизы, ведь их возить будет
Надо было самокаты пустить
Тогда ты бы точно доволен был)
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 23575
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 13.12.21 - 13:56
Цитата:
абайка, тебя чёт долго - небыло?...
abaika95:
Ими проспект перекрывать удобно
Ими проспект перекрывать удобно
абайка, тебя чёт долго - небыло?...
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 6857
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 13.12.21 - 13:58
Автобусы конечно, я не катался, но вроде бы по хуже, чем когда тотгородские в Советах..
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 14720
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 13.12.21 - 14:15
Цитата:
вот пишут
//в город привезли 50 единиц техники марки SAZ модели LE60 (собраны на заводе «СарыаркаАвтоПром» , которые приобрело АО «СПК «Тобол» ///
вот и пойми.
в город Костанай ПРИВЕЗЛИ автобусы СОБРАННЫЕ в Костанае.
[Исправлено: alex_60, 13.12.2021 - 14:18]
yudjin:
.. в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались..
.. в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались..
вот пишут
//в город привезли 50 единиц техники марки SAZ модели LE60 (собраны на заводе «СарыаркаАвтоПром» , которые приобрело АО «СПК «Тобол» ///
вот и пойми.
в город Костанай ПРИВЕЗЛИ автобусы СОБРАННЫЕ в Костанае.
[Исправлено: alex_60, 13.12.2021 - 14:18]
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 14.12.21 - 15:25
Цитата:
Не удивительно! На наших высокопольных автобусах ехать инвалиду - это примерно сопоставимо с испытанием для спецназа по физической нагрузке. Для начала встань с коляски, затем тащи себя внутрь руками держась за поручни (по высоким ступеням!). И не забывай тащить коляску за собой!Цитата:
Добринцофф: Мне кажется, что компактные размеры наоборот преимущество такого автобуса
Только при этом интервалы заявленные в 5-7 минут нужно соблюдать. Люди жалуются, что интервал также не соблюдают и если раньше приходил большой забитый автобус, в который как-то можно втиснуться, то теперь шансов меньше. Ждут следующего в надежде, что там будет место.
[Исправлено: Тот самый, 14.12.2021 - 15:33]
alex_60:
вот ни разу в жизни не видел в автобусе инвалидов в инвалидной коляске.
вот ни разу в жизни не видел в автобусе инвалидов в инвалидной коляске.
Не удивительно! На наших высокопольных автобусах ехать инвалиду - это примерно сопоставимо с испытанием для спецназа по физической нагрузке. Для начала встань с коляски, затем тащи себя внутрь руками держась за поручни (по высоким ступеням!). И не забывай тащить коляску за собой!Цитата:
Добринцофф: Мне кажется, что компактные размеры наоборот преимущество такого автобуса
Только при этом интервалы заявленные в 5-7 минут нужно соблюдать. Люди жалуются, что интервал также не соблюдают и если раньше приходил большой забитый автобус, в который как-то можно втиснуться, то теперь шансов меньше. Ждут следующего в надежде, что там будет место.
[Исправлено: Тот самый, 14.12.2021 - 15:33]
Re: «Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы...
Отправлено: 14.12.21 - 15:32
Цитата:
Потому что не городской это автобус. В городских в передней части по 1 сиденью по краям, а остальные места для стоячих и много поручней горизонтальных и/или петли висят. А тут горизонтальная труба мало того, что под потолком, так ещё и над пассажирами - очень вряд ли, что большинство туда дотянется да и не для этого она сделана.
лимон:
на кой ляд четыре ряда сидений и узкий проход? зачем в маленьком автобусе столько сидячих мест в которые не протиснуться?
на кой ляд четыре ряда сидений и узкий проход? зачем в маленьком автобусе столько сидячих мест в которые не протиснуться?
Потому что не городской это автобус. В городских в передней части по 1 сиденью по краям, а остальные места для стоячих и много поручней горизонтальных и/или петли висят. А тут горизонтальная труба мало того, что под потолком, так ещё и над пассажирами - очень вряд ли, что большинство туда дотянется да и не для этого она сделана.
«Он для села, а не для областного центра» - Новые автобусы вышли на линию в Костанае. В чем их плюсы и минусы?
Отправлено: 14.12.21 - 15:37
Цитата:
Когда-то и у нас всё было неплохо с автобусами - можно сравнивать с собой в прошлом. Наши двухэтажные даблдеккеры на 18-м маршруте хвалили где-то в лайжурнале проезжие путешественники. Мне тоже всегда они нравились, зашёл на второй этаж и едешь спокойно до центра - никто тебе в макушку не дышит
[Исправлено: Тот самый, 14.12.2021 - 15:39]
yudjin:
Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.
Да Беларусь хотя бы. Набрал в поисковике "минские автобусы"... позавидовал.
Когда-то и у нас всё было неплохо с автобусами - можно сравнивать с собой в прошлом. Наши двухэтажные даблдеккеры на 18-м маршруте хвалили где-то в лайжурнале проезжие путешественники. Мне тоже всегда они нравились, зашёл на второй этаж и едешь спокойно до центра - никто тебе в макушку не дышит
[Исправлено: Тот самый, 14.12.2021 - 15:39]
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 30, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 29
|Зарегистрированные пользователи: abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать