Отправлено: - 13:55

yudjin:

Я давно говорил про позорный парадокс... в городе типа делают автобусы, но ни одного по улицам не ездит. Вот прислушались...

arman_kst:

Плохие автобусы. Чиновники никогда не покупают себе Матизы, ведь их возить будет

Цитата:МдаКаждый мнит себя стратегом и лидером общественного мненияК нему прислушались)))Цитата:Надо было самокаты пуститьТогда ты бы точно доволен был)